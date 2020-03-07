В ЛНР после обстрела триста домов остались без электроснабжения

"Факт обстрела населенного пункта Желтое задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 46 бригады ВСУ", - добавил официальный представитель ведомства.