В ЛНР после обстрела триста домов остались без электроснабжения

ЛУГАНСК, 7 мар - РИА Новости. Триста потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Желтое, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки, в том числе населенного пункта Желтое.
Вчера, 08:34ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки
"В результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались 300 потребителей населенного пункта Желтое и Крутая гора", - сообщил Осадчий.
По данным ведомства, на место происшествия прибыли специалисты для восстановления электроснабжения.
"Факт обстрела населенного пункта Желтое задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 46 бригады ВСУ", - добавил официальный представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.