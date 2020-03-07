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2020-03-07T08:40+0300
https://ria.ru/20200307/1568279303.html
В Сбербанке рассказали, от чего будут зависеть ипотечные ставки
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РИА Новости

В Сбербанке рассказали, от чего будут зависеть ипотечные ставки

08:40 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЦентр ипотечного кредитования в отделении ПАО "Сбербанк"
Центр ипотечного кредитования в отделении ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Центр ипотечного кредитования в отделении ПАО "Сбербанк". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Динамика ставки по ипотеке в РФ будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Все зависит от движения рынка и от "движения" регулятора", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в России пространство для снижения ставок по ипотеке.
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"Надо смотреть, как будут развиваться рынки. Вот в пятницу у нас снова турбулентная ситуация на рынке, посмотрим, как будет реагировать регулятор на изменение ситуации на рынке, и после этого, конечно, банки будут производить соответствующие действия", - добавил Ведяхин.
Средняя ставка по ипотеке в России в январе снизилась до 8,84%, обновив исторический минимум. Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 6%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, посвящённое денежно-кредитной политике, запланировано на 20 марта.
Во всём финансовом мире в настоящее время наблюдается "бегство от риска" и панические распродажи по причине продолжения распространения китайского коронавируса. Накануне это привело к обвальным падениям фондовых, сырьевых и финансовых рынков.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в самом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042. По последним данным ВОЗ, за пределами этой страны скончались 267 человек.
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РоссияСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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