В Сбербанке рассказали, от чего будут зависеть ипотечные ставки

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Динамика ставки по ипотеке в РФ будет зависеть от реакции Динамика ставки по ипотеке в РФ будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, заявил РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Все зависит от движения рынка и от "движения" регулятора", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в России пространство для снижения ставок по ипотеке.

"Надо смотреть, как будут развиваться рынки. Вот в пятницу у нас снова турбулентная ситуация на рынке, посмотрим, как будет реагировать регулятор на изменение ситуации на рынке, и после этого, конечно, банки будут производить соответствующие действия", - добавил Ведяхин.

Средняя ставка по ипотеке в России в январе снизилась до 8,84%, обновив исторический минимум. Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 6%. Следующее заседание совета директоров ЦБ, посвящённое денежно-кредитной политике, запланировано на 20 марта.

Во всём финансовом мире в настоящее время наблюдается "бегство от риска" и панические распродажи по причине продолжения распространения китайского коронавируса. Накануне это привело к обвальным падениям фондовых, сырьевых и финансовых рынков.