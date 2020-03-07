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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
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РИА Новости

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

08:07 07.03.2020 (обновлено: 13:57 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРЯНСК, 7 мар — РИА Новости. Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, предложившая Путину взять ее замуж, сказала РИА Новости, что давно восхищается президентом и смогла бы справиться с задачами первой леди.
Президент России Владимир Путин в пятницу находился с рабочим визитом в Иваново. Когда глава государства общался с горожанами, девушка в толпе попросила Путина взять ее замуж. Позже на встрече с представителями общественности президент отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну.
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Жительница Иваново рассказала РИА Новости, что ее зовут Юлия Шилова, она работает актрисой детского театра, ей 28 лет и она не замужем. "Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом", — сказала собеседница.
Она добавила, что к президенту присматривается давно.

"Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах", — объясняет Юлия свое отношение к президенту.

В день визита Путина в Город невест девушке удалось передать свои фотографии через службу протокола, а потом и поговорить с ним лично. "Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии и, так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан", — сказала Юлия.
Девушка рассказала, что почувствовала радость и волнение, когда Путин, остановившийся поговорить с жителями Иваново, обратил внимание на нее. "Люди подумали, что я его как будто приворожила. Я ему сказала: "Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!" Он ответил: "Интересное предложение, как вас зовут?" Я сказала: "Юлия", и дальше наш разговор, к сожалению, не продолжился", — отметила жительница Иваново.
Юлия добавляет, что у нее был шанс и она его использовала. "Я думаю, что я смогла бы (быть женой президента. — Прим. ред.). Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да", — сказала она, добавив, что не загадывает надолго.
"Пока еще надо, чтобы он увидел эти фотографии", — сказала девушка.
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