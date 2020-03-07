Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Прибытие грузовика на МКС запланировано на понедельник. Аппарат доставит на орбитальную станцию предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. Планируется, что грузовик будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется с грузом на Землю.