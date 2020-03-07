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РИА Наука
2020-03-07T07:56+0300
https://ria.ru/20200307/1568278725.html
СМИ: пуск "Союза" с космодрома Куру отложат на конец апреля
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РИА Новости

СМИ: пуск "Союза" с космодрома Куру отложат на конец апреля

07:56 07.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Запуск французского спутника оптико-электронной разведки CSO-2 ракетой-носителем "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане отложат на конец апреля - май из-за проблемы с разгонным блоком "Фрегат", сообщает специализированный сайт spaceflightnow.com.
В феврале источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск CSO-2 намечается на 10 апреля.
Запланированный на 6 марта запуск спутника оптико-электронной разведки ОАЭ Falcon Eye 2 на ракете "Союз СТ" с Куру был перенесён на первую половину апреля из-за необходимости замены разгонного блока "Фрегат", в котором возникла проблема. Как сказал РИА Новости ещё один источник в отрасли, для запуска Falcon Eye 2 теперь будет использоваться "Фрегат", ранее предполагавшийся для выведения на орбиту CSO-2.
Как отмечает spaceflightnow.com, операция по замене "Фрегата" приведёт к отсрочке запуска CSO-2 до конца апреля - мая.
Аппарат CSO-2 последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года на круговую орбиту высотой 800 километров, что позволяет ему делать снимки земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. CSO-2 намечается отправить на круговую орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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