СМИ: пуск "Союза" с космодрома Куру отложат на конец апреля

Аппарат CSO-2 последует за спутником CSO-1, который был выведен с помощью "Союза" с Куру в декабре 2018 года на круговую орбиту высотой 800 километров, что позволяет ему делать снимки земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. CSO-2 намечается отправить на круговую орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров. Спутники заменят аппараты аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах.