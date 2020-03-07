Саудовская Аравия ограничила въезд в страну из-за вспышки коронавируса

"Любой, кто желает посетить Саудовскую Аравию из стран, затронутых коронавирусом, должен предоставить справку о медицинском освидетельствовании, подтверждающую, что они не заражены коронавирусом, перед въездом на территорию (королевства)", - приводит газета слова официального лица Саудовской Аравии.