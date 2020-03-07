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https://ria.ru/20200307/1568278234.html
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
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РИА Новости

Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

07:09 07.03.2020 (обновлено: 12:57 07.03.2020)
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© AP Photo / Lionel CironneauМоника Левински
Моника Левински
© AP Photo / Lionel Cironneau
Моника Левински. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон прокомментировал свои отношения с 22-летней стажеркой Моникой Левински во время своего президентства в 1995 году в документальном фильме о своей жене Хиллари.
Клинтон назвал случившееся "непростительной" ошибкой. По его утверждению, роман с девушкой, которой тогда было 22 года, был для него способом "снять нагрузку", накопившуюся из-за работы.
Бывший американский лидер признался, что таким образом он пытался в течение многих лет "справиться со своими проблемами".
Сама Хиллари Клинтон рассказала, что измена мужа нанесла по ней болезненный удар. "Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить", — призналась она.
Бывшая первая леди добавила, что думала о разводе, однако дочь Челси помогла паре сохранить отношения.
Хиллари Клинтон
17 февраля, 08:00
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Билл Клинтон — 42-й президент США от Демократической партии. Скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, когда подробности связи президента с сотрудницей попали в прессу. Это привело к началу процедуры импичмента, но впоследствии ее отклонили.
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Обсудить 23
Моника ЛевинскиХиллари КлинтонБилл КлинтонСШАВ мире
Популярные комментарии
С такой женой как Хилари, я Билла ничуть не осуждаю... Его можно понять!!!😃😃😃
7 марта, 07:29
Alex Capilat
59140000
Этим своим "объяснением" он опустил Монику ниже плинтуса (типа он с ней закрутил не потому что она красивая сексуальная девушка, а так, из-за стресса). Нормальный такой подарочек к 8 марта. Одно могу сказать сразу - не мужик Билл Клинтон, не мужик.
7 марта, 07:56
СССергей Смирнов
3520002
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