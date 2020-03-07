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Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
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РИА Новости

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

07:03 07.03.2020
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© Fotolia / Comugnero SilvanaРубль и Юань
Рубль и Юань
© Fotolia / Comugnero Silvana
Рубль и Юань. Архивное фото
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Китайский экспорт в Россию за два месяца упал на 15,4% в годовом соотношении и составил 6 миллиардов долларов, при этом поставки из России в КНР выросли на 21,7% - до 11,18 миллиарда долларов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 миллиард рублей в день. Министр отметил, что, скорее всего, последствия коронавируса в меньшей степени скажутся на российской экономике. По его мнению, этот фактор не столь существенный, чтобы помешать достичь прогноза в 1,9% по росту ВВП в 2020 году, но все будет зависеть от длительности карантина.
По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
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