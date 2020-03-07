ООН просит страны, посылающие миротворцев, отложить ротацию сил

По его словам, Департамент операций по поддержанию мира и Департамент оперативной поддержки пересматривают ротацию войск и полицейских, особенно в странах, наиболее пострадавших от COVID-19. "Некоторым странам направили просьбу отложить ротацию на три месяца. Мы продолжим анализ по мере развития ситуации", - сказал Бернбэк.