Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T06:28+0300
https://ria.ru/20200307/1568278028.html
ООН просит страны, посылающие миротворцев, отложить ротацию сил
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:235:3067:1960_1036x0_80_0_0_6208e6daaa3183d23389de3704e613aa.jpg
РИА Новости

ООН просит страны, посылающие миротворцев, отложить ротацию сил

06:28 07.03.2020
1778
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 7 мар - РИА Новости. ООН просит девять государств, которые направляют своих военнослужащих в миротворческие силы организации, отложить на три месяца ротацию сотрудников из-за коронавируса, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций Департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк.
По его словам, Департамент операций по поддержанию мира и Департамент оперативной поддержки пересматривают ротацию войск и полицейских, особенно в странах, наиболее пострадавших от COVID-19. "Некоторым странам направили просьбу отложить ротацию на три месяца. Мы продолжим анализ по мере развития ситуации", - сказал Бернбэк.
"С 6 марта корректируются планы следующих стран, направляющих миротворцев и полицию: Камбоджа, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Непал, Южная Корея и Таиланд", - пояснил он.
Кувейт
Вчера, 05:59
Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса
Он отметил, что, исходя из предыдущего опыта работы в районах, где происходили вспышки инфекционных заболеваний, например, Эболы в ДРК и в Западной Африке, ооновцы знают, что упреждающие меры и крепкие партнерские отношения способствуют обузданию и прекращению вспышек. "Мы разработали политику и процедуры в области здравоохранения и санитарии для всего нашего персонала. Кроме того, принимаются меры для обеспечения готовности всех миссий к чрезвычайным ситуациям, в том числе к эвакуации людей по воздуху", - отметил Бернбэк.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
311012
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаООНВ мире
Рекомендуем
Самолет в небе
США повысили уровень опасности для поездок в Азербайджан и Туркмению
Крым
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети
Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Кувейт
Кувейт приостановил авиасообщение с рядом стран из-за коронавируса
Сырки на конвейере
Японцев восхитил творожный сырок из России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Вид на город Алеппо
У поселка около Алеппо нашли сеть подземных туннелей боевиков
Президент РФ Владимир Путин общается с местными жителями в городе Иваново
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара на складе шоколадной фабрики в пятидесяти километрах от Ярославля
В Ярославле призвали покупать шоколад пострадавшей от пожара фабрики
Председатель правительства России Михаил Мишустин
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Люди в защитных костюмах в Японии
Эксперты оценили возможные потери при отмене Олимпиады в Японии
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Дочь Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния