ООН просит страны, посылающие миротворцев, отложить ротацию сил

ООН, 7 мар - РИА Новости. ООН просит девять государств, которые направляют своих военнослужащих в миротворческие силы организации, отложить на три месяца ротацию сотрудников из-за коронавируса, сообщил РИА Новости глава отдела коммуникаций Департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк.
По его словам, Департамент операций по поддержанию мира и Департамент оперативной поддержки пересматривают ротацию войск и полицейских, особенно в странах, наиболее пострадавших от COVID-19. "Некоторым странам направили просьбу отложить ротацию на три месяца. Мы продолжим анализ по мере развития ситуации", - сказал Бернбэк.
Он отметил, что, исходя из предыдущего опыта работы в районах, где происходили вспышки инфекционных заболеваний, например, Эболы в ДРК и в Западной Африке, ооновцы знают, что упреждающие меры и крепкие партнерские отношения способствуют обузданию и прекращению вспышек. "Мы разработали политику и процедуры в области здравоохранения и санитарии для всего нашего персонала. Кроме того, принимаются меры для обеспечения готовности всех миссий к чрезвычайным ситуациям, в том числе к эвакуации людей по воздуху", - отметил Бернбэк.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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