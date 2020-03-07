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2020-03-07T06:26+0300
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США повысили уровень опасности для поездок в Азербайджан и Туркмению
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РИА Новости

США повысили уровень опасности для поездок в Азербайджан и Туркмению

06:26 07.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Госдепартамент США повысил опасность поездок в Азербайджан и Туркменистан для американцев до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок без особой необходимости, говорится в документах, распространённых пресс-службой ведомства.
"Азербайджан - Уровень 3: пересмотреть путешествия. Пересмотреть поездку в Азербайджан из-за вспышки COVID-19 и ответных мер, принятых правительством Азербайджана", - говорится в одном из документов.
Там же уточняется, что основная угроза заражения вирусом исходит от приграничных с Ираном областей. Кроме того, "медицинское обслуживание в Азербайджане не соответствует стандартам США, и в некоторых районах базовые медицинские принадлежности могут быть недоступны".
Такой же документ выпущен для граждан, собирающихся в Туркмению.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТуркменияСШААзербайджанВ мире
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