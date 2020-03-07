В Иркутской области три человека погибли в ДТП

ИРКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении "Камаза" и легкового автомобиля в Иркутской области, сообщает ГУМВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие с участием "Камаза" и отечественного автомобиля "Лада Гранта" произошло вечером 6 марта в Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь". В легковом автомобиле находились 56-летний водитель и две женщины 26 и 27 лет. Предположительно, машина двигалась из Иркутска в Братск.
"В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки легкового авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, во время аварии грузовой автомобиль совершал разворот.