В Иркутской области три человека погибли в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием "Камаза" и отечественного автомобиля "Лада Гранта" произошло вечером 6 марта в Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь". В легковом автомобиле находились 56-летний водитель и две женщины 26 и 27 лет. Предположительно, машина двигалась из Иркутска в Братск.