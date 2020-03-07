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В Иркутской области три человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Иркутской области три человека погибли в ДТП

06:01 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ИРКУТСК, 7 мар – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении "Камаза" и легкового автомобиля в Иркутской области, сообщает ГУМВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие с участием "Камаза" и отечественного автомобиля "Лада Гранта" произошло вечером 6 марта в Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р-255 "Сибирь". В легковом автомобиле находились 56-летний водитель и две женщины 26 и 27 лет. Предположительно, машина двигалась из Иркутска в Братск.
"В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки легкового авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, во время аварии грузовой автомобиль совершал разворот.
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