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В Туле выбрали победительницу конкурса "Краса ВДВ — 2020"
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РИА Новости

В Туле выбрали победительницу конкурса "Краса ВДВ — 2020"

05:15 07.03.2020 (обновлено: 11:50 07.03.2020)
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© Фото : Минобороны РФПобедительница конкурса "Краса ВДВ - 2020" Анастасия Парфенова
Победительница конкурса Краса ВДВ - 2020 Анастасия Парфенова
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Победительницей конкурса "Краса ВДВ - 2020" в Туле стала военнослужащая соединения специального назначения Анастасия Парфенова, сообщает пресс-служба Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Конкурс был приурочен к Международному женскому дню и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования ВДВ. На первом этапе девушки провели учебные стрельбы из пистолета Макарова и на время выполнили норматив по разборке автомата Калашникова АК-74М.
На втором этапе каждая из участниц, имея минимальный набор продуктов, должна была испечь блины. На третьем этапе - сшить фартук, а в ходе четвертого - показать свое обаяние и таланты в конкурсах "Визитка", "Творческий порыв" и "Офицерский бал".
Так, в ходе конкурса "Визитка" девушки читали стихи, показывали видео о родном крае. В конкурсе "Офицерский бал" девушки станцевали вальс с курсантами, а в "Творческом порыве" показали свои таланты в вокале и танцах.
Титул "Вице-мисс" получила Дарья Давыдова из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Второй "Вице-мисс" стала младший сержант контрактной службы Дарья Смирнова из Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.
По итогам всех конкурсов ценные призы и подарки 12-ти конкурсанткам вручил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и члены жюри под председательством генерал-полковника Валерия Востротина.
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