В Туле выбрали победительницу конкурса "Краса ВДВ — 2020"

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Победительницей конкурса "Краса Победительницей конкурса "Краса ВДВ - 2020" в Туле стала военнослужащая соединения специального назначения Анастасия Парфенова, сообщает пресс-служба Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Конкурс был приурочен к Международному женскому дню и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования ВДВ. На первом этапе девушки провели учебные стрельбы из пистолета Макарова и на время выполнили норматив по разборке автомата Калашникова АК-74М.

На втором этапе каждая из участниц, имея минимальный набор продуктов, должна была испечь блины. На третьем этапе - сшить фартук, а в ходе четвертого - показать свое обаяние и таланты в конкурсах "Визитка", "Творческий порыв" и "Офицерский бал".

Так, в ходе конкурса "Визитка" девушки читали стихи, показывали видео о родном крае. В конкурсе "Офицерский бал" девушки станцевали вальс с курсантами, а в "Творческом порыве" показали свои таланты в вокале и танцах.

Титул "Вице-мисс" получила Дарья Давыдова из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения. Второй "Вице-мисс" стала младший сержант контрактной службы Дарья Смирнова из Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.