У поселка около Алеппо нашли сеть подземных туннелей боевиков

АЛЕППО (Сирия), 7 мар - РИА Новости. Военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных туннелей общей протяженностью в несколько километров, где располагался штаб и укрытия боевиков, на окраине недавно освобожденного поселка Хаям около Военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных туннелей общей протяженностью в несколько километров, где располагался штаб и укрытия боевиков, на окраине недавно освобожденного поселка Хаям около Алеппо

Теперь поселок будет восстановлен, в него уже начали возвращаться мирные жители.

"Мы давно наблюдали за этим районом и удивлялись, как боевикам удавалось скрытно перемещаться по позициям, менять позиции. Но когда мы их выбили отсюда и увидели все, что они тут выкопали и построили, все стало на свои места. Но видите - даже это им не помогло", - рассказал российским журналистам полковник Сирийской арабской армии Абдельхадер Эльбидж, показывая на оборудованные боевиками сооружения.

Снаружи все выглядит как карьер, рядом с одним из лазов из камней выложены латинские буквы. Под землей сирийские военные обнаружили запутанную сеть тоннелей с десятками узких коридоров. В одной из комнат находится штаб террористов, здесь на офисной доске сохранился план расположения огневых точек и расписание дежурств. В штабе было даже электричество. В подземелье, откуда боевики держали оборону, были склады, а также комнаты для отдыха - по полу везде разбросаны матрасы.

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По мнению полковника Эльбиджа, в обустройстве подземного укрепления боевикам помогали иностранцы.

"Здесь находился передний край обороны террористов. Отсюда они отстреливались. Эти все укрепления - брустверы, блиндажи - они строили несколько месяцев. Трудно их было выбить отсюда, но мы справились", - поделился военнослужащий Сирийской арабской армии Закария Эльбедж.