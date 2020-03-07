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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-07T08:30+0300
https://ria.ru/20200307/1568277623.html
У поселка около Алеппо нашли сеть подземных туннелей боевиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости

У поселка около Алеппо нашли сеть подземных туннелей боевиков

05:04 07.03.2020 (обновлено: 08:30 07.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 7 мар - РИА Новости. Военнослужащие сирийской армии обнаружили сеть подземных туннелей общей протяженностью в несколько километров, где располагался штаб и укрытия боевиков, на окраине недавно освобожденного поселка Хаям около Алеппо.
Теперь поселок будет восстановлен, в него уже начали возвращаться мирные жители.
"Мы давно наблюдали за этим районом и удивлялись, как боевикам удавалось скрытно перемещаться по позициям, менять позиции. Но когда мы их выбили отсюда и увидели все, что они тут выкопали и построили, все стало на свои места. Но видите - даже это им не помогло", - рассказал российским журналистам полковник Сирийской арабской армии Абдельхадер Эльбидж, показывая на оборудованные боевиками сооружения.
Снаружи все выглядит как карьер, рядом с одним из лазов из камней выложены латинские буквы. Под землей сирийские военные обнаружили запутанную сеть тоннелей с десятками узких коридоров. В одной из комнат находится штаб террористов, здесь на офисной доске сохранился план расположения огневых точек и расписание дежурств. В штабе было даже электричество. В подземелье, откуда боевики держали оборону, были склады, а также комнаты для отдыха - по полу везде разбросаны матрасы.
По мнению полковника Эльбиджа, в обустройстве подземного укрепления боевикам помогали иностранцы.
"Здесь находился передний край обороны террористов. Отсюда они отстреливались. Эти все укрепления - брустверы, блиндажи - они строили несколько месяцев. Трудно их было выбить отсюда, но мы справились", - поделился военнослужащий Сирийской арабской армии Закария Эльбедж.
В поселке до войны проживали более 3 тысяч человек, большинство бежали после начала боевых действий. Власти приступили к разбору завалов и восстановлению поселка, где повреждены почти все дома. Сначала порядок наведут на территории трехэтажной поселковой школы, часть которой боевики превратили в свой госпиталь.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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