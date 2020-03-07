Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

"В свете этой информации... в настоящее время планируется повысить уровень готовности Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях до чрезвычайного положения", - заявил главный эпидемиолог Чурльфур Гуднасон на пресс-конференции.

Он также отметил, что пока режим чрезвычайного положения не будет означать отмену всех мероприятий, подразумевающих массовое собрание людей, однако добавил, что использование такой меры весьма вероятно в будущем.