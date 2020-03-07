Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Исландия вводит режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, сообщает портал mbl.is.
Общее количество зараженных новым типом коронавируса в Исландии достигло 43 человек по состоянию на пятницу. По данным издания, двое пациентов, чей диагноз подтвердился в пятницу, заразились на территории Исландии, что стало первым случаем заражения в стране. Остальные зафиксированные случаи заражения – граждане, вернувшиеся из Италии и Австрии.
"В свете этой информации... в настоящее время планируется повысить уровень готовности Департамента гражданской защиты и управления в чрезвычайных ситуациях до чрезвычайного положения", - заявил главный эпидемиолог Чурльфур Гуднасон на пресс-конференции.
Он также отметил, что пока режим чрезвычайного положения не будет означать отмену всех мероприятий, подразумевающих массовое собрание людей, однако добавил, что использование такой меры весьма вероятно в будущем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55,4 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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