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2020-03-07T04:43+0300
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Эксперты оценили возможные потери при отмене Олимпиады в Японии
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РИА Новости

Эксперты оценили возможные потери при отмене Олимпиады в Японии

04:43 07.03.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЛюди в защитных костюмах в Японии
Люди в защитных костюмах в Японии
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Люди в защитных костюмах в Японии
ТОКИО, 7 мар – РИА Новости. Япония может потерять 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов) в случае отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за COVID-19, такие подсчеты японской финансовой компании SMBC Nikko Securities приводит агентство Киодо.
Согласно подсчету компании, ВВП страны сократится на 1,4% в год. SMBC Nikko Securities считает, что проведение Олимпиады создает спрос на товары и услуги объемом в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов). При этом расчеты компании строятся на предположении о том, что Олимпиада может быть отменена, если до июля ситуация вокруг нового типа коронавируса не нормализуется.
Число заболевших новым типом коронавируса в Японии составляет более 1100 человек. Большинство из них – 696 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. Состояние 60 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Погибли 12 человек.
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Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: утром в среду там было зафиксировано 90 случаев. Неделю назад в губернаторстве введен режим чрезвычайного положения, жителям было рекомендовано без лишней необходимости не покидать своих домов.
В Японии отменены массовые мероприятия, с начала недели закрыты большинство школ. В Токио и Осаке в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. Соревнования по сумо, бейсболу и другим видам спорта, а также некоторые концерты и показы мод проходят без зрителей с прямой трансляцией в сети интернет.
Рост числа заболеваний вызвал ажиотаж на покупки медицинских масок, дезинфицирующих средств – они исчезли с полок магазинов еще две недели назад и появились в интернете по завышенным в несколько раз ценам. Конец прошлой недели ознаменовался дефицитом туалетной бумаги и салфеток: там, где они появляются в продаже, выдают по одной упаковке в одни руки или на семью.
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