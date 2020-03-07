Эксперты оценили возможные потери при отмене Олимпиады в Японии

Согласно подсчету компании, ВВП страны сократится на 1,4% в год. SMBC Nikko Securities считает, что проведение Олимпиады создает спрос на товары и услуги объемом в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов). При этом расчеты компании строятся на предположении о том, что Олимпиада может быть отменена, если до июля ситуация вокруг нового типа коронавируса не нормализуется.

Рост числа заболеваний вызвал ажиотаж на покупки медицинских масок, дезинфицирующих средств – они исчезли с полок магазинов еще две недели назад и появились в интернете по завышенным в несколько раз ценам. Конец прошлой недели ознаменовался дефицитом туалетной бумаги и салфеток: там, где они появляются в продаже, выдают по одной упаковке в одни руки или на семью.