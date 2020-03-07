Эксперты оценили возможные потери при отмене Олимпиады в Японии

Согласно подсчету компании, ВВП страны сократится на 1,4% в год. SMBC Nikko Securities считает, что проведение Олимпиады создает спрос на товары и услуги объемом в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов). При этом расчеты компании строятся на предположении о том, что Олимпиада может быть отменена, если до июля ситуация вокруг нового типа коронавируса не нормализуется.
Число заболевших новым типом коронавируса в Японии составляет более 1100 человек. Большинство из них – 696 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. Состояние 60 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Погибли 12 человек.
Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: утром в среду там было зафиксировано 90 случаев. Неделю назад в губернаторстве введен режим чрезвычайного положения, жителям было рекомендовано без лишней необходимости не покидать своих домов.
В Японии отменены массовые мероприятия, с начала недели закрыты большинство школ. В Токио и Осаке в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. Соревнования по сумо, бейсболу и другим видам спорта, а также некоторые концерты и показы мод проходят без зрителей с прямой трансляцией в сети интернет.
Рост числа заболеваний вызвал ажиотаж на покупки медицинских масок, дезинфицирующих средств – они исчезли с полок магазинов еще две недели назад и появились в интернете по завышенным в несколько раз ценам. Конец прошлой недели ознаменовался дефицитом туалетной бумаги и салфеток: там, где они появляются в продаже, выдают по одной упаковке в одни руки или на семью.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса