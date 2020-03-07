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В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
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РИА Новости

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

03:48 07.03.2020 (обновлено: 10:57 07.03.2020)
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© REUTERS / YonhapЮжнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
© REUTERS / Yonhap
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на подобный сценарий не стоит — такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом, как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. Пока что у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе", — сказал он.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3070, излечились более 55 тысяч. За пределами Китая умерли 335 человек, общее число зараженных приблизилось к 100 тысячам.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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