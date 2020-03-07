Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 3070 человек

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Число подтверждённых случаев коронавируса в Китае за сутки возросло на 99 и достигло 80 651, 28 человек скончались, 1678 выздоровели и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 651 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 22 177 человека (5489 человек находятся в тяжелом состоянии), 55 404 человек выписаны из больниц, 3070 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране были выявлены 99 новых заражения, из больниц выписали 1678 человека, скончались 28 (21 в Ухане).
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