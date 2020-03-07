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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
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РИА Новости

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

03:40 07.03.2020 (обновлено: 07:40 07.03.2020)
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© РИА Новости / Снимок с экрана / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© РИА Новости / Снимок с экрана
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под фотографией сделана подпись на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого" и рядом логотип и аббревиатура FBI.
"Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала "Место встречи изменить нельзя" с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.
На Украине в последние годы запрещены фильмы, "в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда... любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".
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РоссияФБРВладимир Высоцкий (автор песен)СШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чувство юмора, здравый смысл и Украина - это ныне понятия не пересекающиеся. Правда, Сань?
7 марта, 04:40
llenya.ivashchenko.72
1961300010
самый важный вопрос посольства России в США это показ фильма "Место встречи изменить нельзя" на Украине все остальное второстепенно
7 марта, 04:24
Александр
4823201140
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