Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", гдесыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под фотографией сделана подпись на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого" и рядом логотип и аббревиатура FBI.