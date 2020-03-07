Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Ранее стало известно, что ФБР США разместило в Facebook рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. В качестве иллюстрации использован кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под фотографией сделана подпись на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого" и рядом логотип и аббревиатура FBI.
"Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала "Место встречи изменить нельзя" с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.
На Украине в последние годы запрещены фильмы, "в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда... любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".
Hopefully after @FBI recommendation #Ukraine🇺🇦 will unban the legendary Soviet five-part television miniseries “The Meeting Place Cannot Be Changed” starring beloved Russian actor and singer Vladimir Vysotskyhttps://t.co/apSHSCCzuB— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 6, 2020