Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Путешественник из Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию , выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.

"Россия — самая большая в мире страна и один из важных соседей Китая. Поскольку российско-китайские отношения становятся все более тесными, все больше китайцев выбирают Россию в качестве туристического направления, и все больше из них начинают глубже понимать эту страну", - отметил Сяошунь.

По его словам, для многих иностранцев Россия является страной с очень "жестким" образом, а россиян при этом называют "воинственным народом", что уже создает "определенное впечатление".

"Я помню, что самое глубокое впечатление во время моей первой поездки в России на меня произвела неулыбчивость русских: они как будто бы совсем не умеют улыбаться, большую часть времени ходят с равнодушными лицами, словно никогда не бывают счастливыми", - написал путешественник. С учетом того, что россияне зачастую "обладают высоким ростом и крепким телосложением", это часто оказывает "психологические давление", добавил Сяошунь.

Однако на деле россиян никак нельзя назвать равнодушным, уверен он. "Когда я спрашивал у них дорогу или просил о чем-то, они всегда с энтузиазмом старались мне помочь или объясняли, как пройти, но при этом их выражение лица всегда оставалось довольно серьезным", - рассказал блогер.

Когда Сяошунь поинтересовался у своих друзей в России, почему большинство их соотечественников не любят улыбаться, те объяснили, что так сложилось из-за влияния традиций русского культурного мышления. Так, путешественник узнал, что постоянная улыбка без причины у россиян считается признаком "отсутствия интеллекта".