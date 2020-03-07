Эксперты назвали средний размер чека за одну покупку по QR-коду

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Средний чек одной покупки по QR-коду в Средний чек одной покупки по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) постоянно растёт, в среднем за весь период действия такой возможности он достиг почти 10 тысяч рублей, а чаще всего таким способом расплачиваются за фастфуд, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Популярность нового вида оплаты через Систему быстрых платежей в стране растет с каждым месяцем. Так, согласно статистике эквайринговой сети, пик покупок по QR-коду пришелся на предновогодний декабрь 2019 года – их количество выросло в девять раз, а обороты - в десятки раз", - подсчитали авторы исследования.

"Средний чек одной покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей с июня 2019 года, момента проведения первой в стране покупки, техническую возможность которой обеспечил "Русский Стандарт", по февраль 2020 года составил 9 790 рублей. При этом самый высокий средний чек был отмечен в январе – 14 350 рублей. В феврале он составил 12 370 рублей", - уточняется в исследовании.

Кроме того, по данным аналитиков, в пятерку лидеров по частоте покупок по QR-коду входят: фастфуд со средней оплатой в 91 рубль, пополнение брокерских счетов - 27 536 рублей, покупки в магазинах одежды и аксессуаров - 2 606 рублей, оплата туристических услуг и авиабилетов - 33 103 рубля, благотворительные пожертвования - 61 рубль.