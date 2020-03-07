В МЧС рассказали, как выбрать огнетушитель для автомобиля

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Огнетушители для Огнетушители для автомобилей бывают порошковыми, углекислотными и аэрозольными, правильный выбор инвентаря защитит машину от полного уничтожения в случае пожара, рассказали в МЧС РФ.

Ведомство подчеркивает, что огнетушитель в автомобиле нужен не только при проверках сотрудников ДПС, но и для спасения машины при возгорании, которое легче потушить на начальной стадии.

В МЧС рассказали, что средства для тушения пожара в транспортном средстве отличаются применяемыми активными веществами. В основе порошковых огнетушителей порошкообразная смесь с особым химическим составом. При погашении возгорания порошок распыляется на поверхность, в результате появляется плотный слой, который не пропускает кислород, тем самым блокируя распространение огня. Такие средства подходят почти для всех категорий пожара и полностью исключают повторное воспламенение.

В углекислотных огнетушителях в качестве активного вещества используется диоксид углерода. Газ предварительно сжат, возгорание тушит мощный поток, который сбивает пламя и охлаждает поверхность. Среди преимуществ этого вида инструмента - ликвидация огня в труднодоступных местах.

Аэрозольные огнетушители отличаются компактностью и пользуются популярностью у автомобилистов, однако их эффективность чрезвычайно мала из-за ограниченного количества активного вещества. В МЧС объяснили, что справиться с серьезным возгоранием такой огнетушитель не сможет.