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В МЧС рассказали, как выбрать огнетушитель для автомобиля
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РИА Новости

В МЧС рассказали, как выбрать огнетушитель для автомобиля

03:30 07.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа пожарного оборудования
Продажа пожарного оборудования
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Продажа пожарного оборудования. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Огнетушители для автомобилей бывают порошковыми, углекислотными и аэрозольными, правильный выбор инвентаря защитит машину от полного уничтожения в случае пожара, рассказали в МЧС РФ.
Ведомство подчеркивает, что огнетушитель в автомобиле нужен не только при проверках сотрудников ДПС, но и для спасения машины при возгорании, которое легче потушить на начальной стадии.
В МЧС рассказали, что средства для тушения пожара в транспортном средстве отличаются применяемыми активными веществами. В основе порошковых огнетушителей порошкообразная смесь с особым химическим составом. При погашении возгорания порошок распыляется на поверхность, в результате появляется плотный слой, который не пропускает кислород, тем самым блокируя распространение огня. Такие средства подходят почти для всех категорий пожара и полностью исключают повторное воспламенение.
В углекислотных огнетушителях в качестве активного вещества используется диоксид углерода. Газ предварительно сжат, возгорание тушит мощный поток, который сбивает пламя и охлаждает поверхность. Среди преимуществ этого вида инструмента - ликвидация огня в труднодоступных местах.
Аэрозольные огнетушители отличаются компактностью и пользуются популярностью у автомобилистов, однако их эффективность чрезвычайно мала из-за ограниченного количества активного вещества. В МЧС объяснили, что справиться с серьезным возгоранием такой огнетушитель не сможет.
Ведомство рекомендует покупать огнетушитель только в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты на товар и другие сопроводительные документы, а также заранее изучить инструкцию по применению.
МЧС России
2 декабря 2019, 18:59
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РоссияАвтомобилиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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