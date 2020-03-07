Эксперты призвали дарить цветы без упаковки

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дарить праздничный букет цветов лучше без упаковки, потому что она не подлежит переработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-регоператора "Эколайн".
"Дарите цветы без упаковки. Пластиковая обертка не перерабатывается, бумажная упаковка чаще всего идет с пропиткой, ее не отберут на сортировочном предприятии. Отказавшись от ненужного декора, вы сократите отходы, это правильнее всего. Если же вам вручили букет в упаковке, используйте ее повторно - в поделках или снова для цветов", - сказали в пресс-службе.
Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России пояснял, что при производстве тепличных цветов в атмосферу выбрасывается в шесть раз больше СО2, чем при выращивании цветов в открытом грунте.
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