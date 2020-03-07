Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T03:21+0300
https://ria.ru/20200307/1568276869.html
Эксперты призвали дарить цветы без упаковки
https://cdn22.img.ria.ru/images/138782/63/1387826343_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_381271775129527a6d0515af7523edec.jpg
РИА Новости

Эксперты призвали дарить цветы без упаковки

03:21 07.03.2020
774
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Продажа цветов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дарить праздничный букет цветов лучше без упаковки, потому что она не подлежит переработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-регоператора "Эколайн".
"Дарите цветы без упаковки. Пластиковая обертка не перерабатывается, бумажная упаковка чаще всего идет с пропиткой, ее не отберут на сортировочном предприятии. Отказавшись от ненужного декора, вы сократите отходы, это правильнее всего. Если же вам вручили букет в упаковке, используйте ее повторно - в поделках или снова для цветов", - сказали в пресс-службе.
Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) России пояснял, что при производстве тепличных цветов в атмосферу выбрасывается в шесть раз больше СО2, чем при выращивании цветов в открытом грунте.
Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве
6 марта, 08:37
Роскачество рассказало, как выбирать цветы
383105
Обсудить 1
РоссияЦветыОбщество
Рекомендуем
Лисица в Московском зоопарке
Рыжая гостья: пять главных фактов о лисах в Москве
Пассажирский самолет в небе
Россия обеспечит доступные круглогодичные авиаперевозки в Арктике
Росомаха
В заповеднике на Камчатке сняли неудачную охоту росомахи
Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети
Любопытный кот из Сибири стал звездой Сети
Местные жители возле рисового поля с изображением серпа и молота
В Пекине рассказали о восстановлении сельского хозяйства КНР
Бургомистр с птенцами в Национальном парке Русская Арктика. Архипелаг Новая земля
Россия увеличит сеть заповедных территорий в Арктике
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин призвал депутатов разъяснить избирателям поправки в Конституцию
Сырки на конвейере
Японцев восхитил творожный сырок из России
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин: голосование по поправкам в Конституцию должно пройти достойно
Туристы на Красной площади в Москве
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Логотип автомобиля Lada
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Моника Левински
Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Кошелек
Ученый: россияне не сэкономят на электричестве из-за потепления
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния