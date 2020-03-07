Эксперты призвали дарить цветы без упаковки

"Дарите цветы без упаковки. Пластиковая обертка не перерабатывается, бумажная упаковка чаще всего идет с пропиткой, ее не отберут на сортировочном предприятии. Отказавшись от ненужного декора, вы сократите отходы, это правильнее всего. Если же вам вручили букет в упаковке, используйте ее повторно - в поделках или снова для цветов", - сказали в пресс-службе.