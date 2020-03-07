Ученый: россияне не сэкономят на электричестве из-за потепления

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сокращение отопительного периода в России уменьшит затраты энергии зимой, но периоды летней жары, которые участятся, приведут к более интенсивному использованию кондиционеров, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.
"Отопительный период будет уменьшаться, но с точки зрения энергоэффективности мало что изменится, потому что летом будет увеличиваться период, когда будут работать кондиционеры", - пояснил Константинов.
Ранее климатологи предупреждали, что волны жары будут случаться чаще в связи с изменением климата.