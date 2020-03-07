Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T03:19+0300
https://ria.ru/20200307/1568276819.html
Ученый: россияне не сэкономят на электричестве из-за потепления
https://cdn21.img.ria.ru/images/152919/29/1529192919_0:419:4000:2669_1036x0_80_0_0_ec2a9a711fa8bf2138836f9455fe937d.jpg
РИА Новости

Ученый: россияне не сэкономят на электричестве из-за потепления

03:19 07.03.2020
870
© Depositphotos / gregoryleeКошелек
Кошелек
© Depositphotos / gregorylee
Кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сокращение отопительного периода в России уменьшит затраты энергии зимой, но периоды летней жары, которые участятся, приведут к более интенсивному использованию кондиционеров, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.
"Отопительный период будет уменьшаться, но с точки зрения энергоэффективности мало что изменится, потому что летом будет увеличиваться период, когда будут работать кондиционеры", - пояснил Константинов.
Ранее климатологи предупреждали, что волны жары будут случаться чаще в связи с изменением климата.
Теплая погода
4 марта, 16:49
Врач рассказал о неочевидной опасности раннего потепления
461008
Обсудить 2
РоссияОбщество
Рекомендуем
Китовая акула
В Новой Зеландии туристы встретились с самой большой акулой в мире
Батарея
Ученый: изменение климата сократит отопительный период в России
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
Рыбалка
В Миссисипи нашли мертвую рыбу, похожую на крокодила
Теплая погода в Москве
В Гидрометцентре раскритиковали прогноз о "малиновом" лете
Продажа цветов
Эксперты призвали дарить цветы без упаковки
Павильон Роскосмоса
Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом
Сырки на конвейере
Японцев восхитил творожный сырок из России
Туристы на Красной площади в Москве
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Логотип автомобиля Lada
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Продажа пожарного оборудования
В МЧС рассказали, как выбрать огнетушитель для автомобиля
Автомобиль KIA Seltos
Эксперты назвали самые популярные среди россиянок марки автомобилей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния