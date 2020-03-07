Ученый: изменение климата сократит отопительный период в России

"По всей России у нас происходит уменьшение отопительного сезона. Больше всего это заметно в Арктике, потому что там очень длинный отопительный сезон. В полярных районах на 25 дней примерно сократился отопительный сезон. Но в Москве тоже заметно, в среднем за последнее время - это минус 15 дней. Обычно оно всегда происходило (по статистике за последние 50 лет) во второй половине апреля. От снега в Москве остались "рожки да ножки", поэтому отопительный сезон в этом году закончится заметно раньше, потому что он физически привязан к снежному покрову, который сохраняет такую холодную погоду. Это касается как Москвы, так и всего столичного региона", - сказал Константинов.