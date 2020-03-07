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Ученый: изменение климата сократит отопительный период в России
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РИА Новости

Ученый: изменение климата сократит отопительный период в России

03:16 07.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самое значительное сокращение отопительного периода из-за потепления произойдет в арктических регионах, в средней полосе России батареи будут работать на две недели меньше, заявил РИА Новости кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.
"По всей России у нас происходит уменьшение отопительного сезона. Больше всего это заметно в Арктике, потому что там очень длинный отопительный сезон. В полярных районах на 25 дней примерно сократился отопительный сезон. Но в Москве тоже заметно, в среднем за последнее время - это минус 15 дней. Обычно оно всегда происходило (по статистике за последние 50 лет) во второй половине апреля. От снега в Москве остались "рожки да ножки", поэтому отопительный сезон в этом году закончится заметно раньше, потому что он физически привязан к снежному покрову, который сохраняет такую холодную погоду. Это касается как Москвы, так и всего столичного региона", - сказал Константинов.
Он добавил, что зима теплеет по всей территории России, но динамика разная в разных частях страны. Наиболее сложные города для оценки - это прибрежные города.
"Необходимо уточнить, что заметное сокращение будет происходить в больших городах. Там еще "остров тепла" работает. То есть в больших городах будет сокращаться недели на две, в маленьких может и на неделю. Там влияние поменьше", - уточнил Константинов.
Климатолог добавил, что сокращение отопительного периода происходит равномерно: начало более позднее, а конец более ранний.
Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пока о дате выключения отопления говорить рано. Согласно правилам, среднесуточная температура должна быть в течение пяти дней выше восьми градусов.
"Пока еще рано об этом говорить, еще неизвестно, каким апрель будет", - добавил Вильфанд.
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