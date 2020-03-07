Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-07T11:22+0300
https://ria.ru/20200307/1568276729.html
Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1036x0_80_0_0_bdba70eb45227f566b515a235146a83c.jpg
РИА Новости

Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом

03:13 07.03.2020 (обновлено: 11:22 07.03.2020)
9224
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Единственный в России производитель высококонцентрированной перекиси водорода для "Роскосмоса" "Синтез-ПВ" признан судом банкротом.
Соответствующее решение принято еще в декабре. В отношении "Синтез-ПВ" открыто конкурсное производство. В 2014-2015 году предприятие уже останавливало работу, но тогда ему удалось избежать процедуры банкротства.
В "Роскосмосе", комментируя ситуацию, заявили РИА Новости, что она не сказалась на поставках топлива.

"Что касается текущих потребностей "Роскосмоса" в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объемах, в том числе со стороны "Синтез-ПВ". Дефицита поставок по этому компоненту не наблюдается", — сказали в пресс-службе госкорпорации.

Перекись водорода сейчас применяется в рулевых двигателях ракет семейства "Союз-2" и в двигателях системы спуска с орбиты космических кораблей "Союз МС", а кроме того, ее планируется применять в системе посадки космического корабля "Орел".
Разработчик "Орла" и производитель "Союзов МС" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" обеспокоена банкротством поставщика перекиси — об этом говорится в представленных "Роскосмосу" материалов корпорации (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
В 2007 году стало известно, что предприятия "Роскосмоса" заключили с компанией Degussa GmbH из Германии контракт на поставку высококонцентрированной перекиси водорода, однако о продолжении закупок за рубежом более не сообщалось.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
6 марта, 20:54
"Роскосмос" ограничил выезд сотрудников за рубеж из-за коронавируса
1724192044196
Обсудить 30
РИА НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Какой-то странно-губительный для всех "талант" у нашего руководителя страны: куда ни посмотри - кругом нищие и банкроты. Ждём-с когда Кремль объявит себя банкротом.
7 марта, 05:22
ЯаЯ-старик, а не дурак И отвечу всем вот так:
35310120
Странно - как монополист продукции может оказаться банкротом. Такого в рыночных отношениях в принципе не бывает, если его продукция востребована. Ведь он может установить любую цену какую пожелает.
7 марта, 05:37
Igor Loshkov
4803001
Рекомендуем
Логотип автомобиля Lada
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Марсоход NASA Curiosity сделал панораму Марса
Опубликована самая детальная панорама Марса
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Немецкие экологи захотели помешать "Северному потоку — 2"
Сырки на конвейере
Японцев восхитил творожный сырок из России
Крым
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Станислав Богданович и Александра Вернигора
Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве
Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа
Ракета на нитке: чем опасны переносные ПТРК
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
СМИ: в США считают, что "Талибан" не намерен выполнять соглашение
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отвечает на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции в Грозном. 27 октября 2018
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Логотип ОАО Лукойл
В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с 8 марта
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния