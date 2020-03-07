Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом

"Что касается текущих потребностей "Роскосмоса" в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объемах, в том числе со стороны "Синтез-ПВ". Дефицита поставок по этому компоненту не наблюдается", — сказали в пресс-службе госкорпорации.