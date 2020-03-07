Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Единственный в России производитель высококонцентрированной перекиси водорода для "Роскосмоса" "Синтез-ПВ" признан судом банкротом.
Соответствующее решение принято еще в декабре. В отношении "Синтез-ПВ" открыто конкурсное производство. В 2014-2015 году предприятие уже останавливало работу, но тогда ему удалось избежать процедуры банкротства.
В "Роскосмосе", комментируя ситуацию, заявили РИА Новости, что она не сказалась на поставках топлива.
"Что касается текущих потребностей "Роскосмоса" в поставках пероксида водорода, они обеспечиваются в необходимых для госкорпорации объемах, в том числе со стороны "Синтез-ПВ". Дефицита поставок по этому компоненту не наблюдается", — сказали в пресс-службе госкорпорации.
Перекись водорода сейчас применяется в рулевых двигателях ракет семейства "Союз-2" и в двигателях системы спуска с орбиты космических кораблей "Союз МС", а кроме того, ее планируется применять в системе посадки космического корабля "Орел".
Разработчик "Орла" и производитель "Союзов МС" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" обеспокоена банкротством поставщика перекиси — об этом говорится в представленных "Роскосмосу" материалов корпорации (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
В 2007 году стало известно, что предприятия "Роскосмоса" заключили с компанией Degussa GmbH из Германии контракт на поставку высококонцентрированной перекиси водорода, однако о продолжении закупок за рубежом более не сообщалось.