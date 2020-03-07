Эксперты назвали самые популярные среди россиянок марки автомобилей

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россиянки предпочитают покупать Россиянки предпочитают покупать автомобили азиатских марок и классических цветов - белого, серебристого и черного, говорится в исследовании автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru, проведенного в преддверии 8 марта специально для РИА Новости.

Исследование основано на данных анализа свыше 17 тысяч сделок по покупке новых автомобилей, проведенных на площадке с марта 2019 года по февраль 2020 года. Почти четверть из них были совершены женщинами.

"Автомобильные симпатии женщин России целиком отданы Азии: самой популярной у россиянок маркой оказалась Kia (25,1% заключенных сделок), на втором месте – Hyundai (17,1%), в сумме – почти половина купленных машин. Европейские "ценности" появляются в рейтинге ниже и с большим отрывом: третье место у Skoda (8,6%), четвертое у BMW (6,2%)", - говорится в документе.

На долю отечественного производителя Lada пришлось 5,8%, на Renault - 5,6%, Volkswagen - 5%, Nissan - 3,9%, Mitsubishi - 3,6%, а Toyota - 2,4%.

"Что касается выбора цвета автомобиля, то тут выбор российских покупательниц также довольно однообразен. Примерно две трети сделок (72% в Москве, 67% в Санкт-Петербурге и 71% в регионах) приходится на автомобили всего трех цветов и их оттенков: белый/кремовый, серебристый/серый и черный", - пишут эксперты.

При этом если в Москве и регионах самый популярный "женский" автомобиль – белый (26%), а на втором и третьем местах - серебристый и черный (25% и 21% соответственно), то в Санкт-Петербурге женщины ставят на первое место "серебро" (24%), на второе - белый (23%), а на третье - черный цвет. "Затем, в порядке убывания популярности у российских покупательниц автомобилей идут голубой/синий, зеленый, красный, бежевый/коричневый, желтый/оранжевый, экзотические/двухцветные авто", - говорится в документе.