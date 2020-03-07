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2020-03-07T03:07+0300
https://ria.ru/20200307/1568276640.html
Исследование: россияне перед 8 марта утратили интерес к пиву
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РИА Новости

Исследование: россияне перед 8 марта утратили интерес к пиву

03:07 07.03.2020
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© Depositphotos / NitrubКружка пива
Кружка пива
© Depositphotos / Nitrub
Кружка пива. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Доля пива в приобретаемой россиянами алкогольной продукции резко сократилась перед 8 марта в пользу вина, причем как среди покупателей-мужчин, так и среди женщин, при этом доля покупаемой водки почти не изменилась, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В обычные дни топ-3 самых популярных алкогольных напитков пользователей сервиса обоих полов — это пиво, вино и водка, говорится в документе.
"В предпраздничные и праздничные и женщины, и мужчины резко утрачивают интерес к пиву: доля этого напитка упала на 14% (среди мужчин) и 11% (среди женщин) соответственно, хотя обычно именно пиво занимало самую значимую долю среди покупаемого алкоголя (у покупательниц — 62%, у покупателей — 63%)", - отмечают авторы исследования.
В обычные дни из всех покупок алкоголя на вино приходилось 16% у женщин и 15% у мужчин. За неделю до 8 марта количество покупок вина увеличилось на 13% у женщин и 9% у мужчин. Доля покупаемой водки при этом осталась почти неизменной: у женщин она выросла с 10% до 11%, а у мужчин — уменьшилась с 10% до 9%.
Кроме того, мужчины в предпраздничные дни чаще обычного покупали коньяк - на этот напиток приходилось 5,2% от всех покупок алкоголя против 2,8% в обычные дни - и шампанское: на него пришлось 5% от всех покупок алкоголя против 1% в обычные дни.
Выводы сделаны на основании анализа 38 тысяч чеков от 8 тысяч пользователей сервиса.
Женщина и мужчина
Вчера, 03:00Сказано в эфире
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