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2020-03-07T03:11+0300
https://ria.ru/20200307/1568276566.html
Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль
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РИА Новости

Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль

03:03 07.03.2020 (обновлено: 03:11 07.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Курс рубля к доллару при жестком сценарии распространения коронавируса и его негативного влияния на мировую экономику может упасть в район 70-73 рублей, при этом уровень 80-85 рублей маловероятен, сказал РИА Новости директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.
"Если далее сценарий с распространением коронавируса и экономическими последствиями будет жесткий, с точки зрения технического анализа, следующий уровень сопротивления (куда может подняться доллар – ред.) в паре доллар-рубль находится в районе 73 рублей. Далее следует зона абсолютных максимумов в районе 80-85, до которой, учитывая жесткую бюджетную политику и структурный профицит текущего счета, на мой взгляд, мы вряд ли доберемся", - сказал он.
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее - 6,2 тысячи, в Италии - 3,8 тысячи, в Иране - 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране. По данным ВОЗ, общее число заболевших в мире превысило 100 тысяч человек.
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"Вероятность того, что доллар может коснуться уровней в 70-73 рубля, значительно повышается при приближении цены нефти Brent к 45 долларам, но к концу года с большой вероятностью вижу доллар ниже 70 рублей", - добавил эксперт.
В пятницу стоимость нефти марки Brent впервые с лета 2017 года опустилась ниже 46 долларов за баррель после того, как ОПЕК+ не смогла договориться и стало понятно, что ограничение добычи в рамках сделки закончится в конце марта.
Пока никто из экономистов не может точно оценить влияние последствий эпидемии на глобальную экономику, обратил внимание Сорокин. Несомненно, закрытие предприятий, сокращение авиаперевозок и туристических потоков оказывает влияние на рынок энергоносителей и перспективы нефти сейчас выглядят не лучшим образом, добавил эксперт.
"Учитывая то, что российский рубль на развивающихся рынках показал лучшую динамику в прошлом году, то на глобальной панике ведет себя хуже из-за более высокого старта в начале года. С начала года рубль потерял порядка 10% против доллара. К примеру, сводный индекс валют развивающихся рынков MSCI потерял с начала года 2,6%", - отметил Сорокин.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЭкономика
Популярные комментарии
Не нефть так коронавирус. От чего мы еще зависим? Огласите весь список пожалуйста! И помедленнее, я записываю.
7 марта, 06:16
ooleg
26120003
Может обрушить рубль? А рубль куда-то поднимался, чтобы он смог обрушиться?
7 марта, 08:08
aalchi-stavnikov
820000
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