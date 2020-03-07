Эксперт считает, что коронавирус может обрушить рубль

"Если далее сценарий с распространением коронавируса и экономическими последствиями будет жесткий, с точки зрения технического анализа, следующий уровень сопротивления (куда может подняться доллар – ред.) в паре доллар-рубль находится в районе 73 рублей. Далее следует зона абсолютных максимумов в районе 80-85, до которой, учитывая жесткую бюджетную политику и структурный профицит текущего счета, на мой взгляд, мы вряд ли доберемся", - сказал он.