США осудили атаку ИГ* в Кабуле

"США самым решительным образом осуждают сегодняшнюю подлую атаку ИГ* на мероприятие в Кабуле, где люди собрались на службу в честь почитаемого шиитского мученика… Афганский народ заслуживает будущее без террора. Афганский мирный процесс, который ведется в настоящий момент, представляет собой исключительную возможность для афганцев выступить объединенным фронтом против угрозы ИГ*", - заявил Помпео.