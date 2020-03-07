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2020-03-07T02:34+0300
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США осудили атаку ИГ* в Кабуле
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РИА Новости

США осудили атаку ИГ* в Кабуле

02:34 07.03.2020
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© REUTERS / Omar SobhaniАфганские военные на месте атаки в Кабуле
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
© REUTERS / Omar Sobhani
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США осуждают нападение боевиков террористической организации "Исламское государство"* в Кабуле, которое унесло жизни 32 человек, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"США самым решительным образом осуждают сегодняшнюю подлую атаку ИГ* на мероприятие в Кабуле, где люди собрались на службу в честь почитаемого шиитского мученика… Афганский народ заслуживает будущее без террора. Афганский мирный процесс, который ведется в настоящий момент, представляет собой исключительную возможность для афганцев выступить объединенным фронтом против угрозы ИГ*", - заявил Помпео.
Неизвестные совершили в пятницу атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, на месте велась стрельба. Представитель политика Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал. В результате нападения погибли 32 человека, еще 81 человек пострадал. Представитель МВД Афганистана позже заявил, что двое боевиков, осуществивших атаку в Кабуле, ликвидированы. Агентство Рейтер со ссылкой на связанное с исламистами агентство Amaq сообщило, что террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за атаку.
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Майк ПомпеоИсламское государствоАбдулла АбдуллаАфганистанСШАВ мире
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