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В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
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РИА Новости

В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

02:25 07.03.2020 (обновлено: 12:31 07.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Логотип ОАО "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+, такое мнение выразил совладелец "Лукойла" Леонид Федун.
Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.

"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день", — сказал Федун газете The Bell.

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Он объяснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день.
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".
Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу. Но ее рост на два-три процента не сможет компенсировать будущих потерь, считает Федун.
Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась. Вместе с тем в понедельник вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун высказал, как он выразился, экспертную оценку, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6-1 миллиона баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия может взять на себя сокращение в объеме 200-300 тысяч баррелей в день.
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Цены на нефтьЛеонид ФедунЛУКОЙЛОПЕКАлександр НовакЭкономика
Популярные комментарии
Это не Россия будет терять, а вы, нефтедобытчики нефтеперепрвачики и нефтетранжиры...Россия уже давно не добывает нефть сама, а всякие Федуны и им подобные скулят, когда по их карману бьют, употребляя слово мы(Россия а не частный бизнесс), а не ОНИ
7 марта, 02:54
Aleksey Romanenko
5231432188
Да нет, это россияне будут терять, тк эти , как вы выразились, нефтетранжиры, будут компенсировать свои потери за счет роста цен на внутреннем рынке. Соответственно вырастут цены на всё, от продуктов до стройматериалов.
7 марта, 03:45
Ефимыч 66
3754350591
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