В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки Леонид Федун. Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки ОПЕК +, такое мнение выразил совладелец " Лукойла

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.

"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день", — сказал Федун газете The Bell.

Он объяснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день.

Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится "в легком шоке".

Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу. Но ее рост на два-три процента не сможет компенсировать будущих потерь, считает Федун.