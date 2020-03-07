Красноярская певица сломала ногу, упав со сцены во время выступления

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Красноярская певица Анастасия Вишневская упала со сцены во время выступления и сломала ногу. Видео инцидента опубликовано на YouTube

ЧП произошло на губернаторском приеме, когда артистка подошла слишком близко к краю сцены. В какой-то момент девушка не удержала равновесие и рухнула в оркестровую яму.

Пролетев несколько метров и получив перелом стопы, артистка поднялась и допела песню, передает "360"

После выступления артистку госпитализировали, в настоящее время она ожидает операции.

Ранее стало известно, что американская певица и актриса Леди Гага упала со сцены во время концерта в Лас-Вегасе , когда танцевала откровенный танец с поклонником.