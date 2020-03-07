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2020-03-07T07:13+0300
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Красноярская певица сломала ногу, упав со сцены во время выступления
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РИА Новости

Красноярская певица сломала ногу, упав со сцены во время выступления

02:06 07.03.2020 (обновлено: 07:13 07.03.2020)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Красноярская певица Анастасия Вишневская упала со сцены во время выступления и сломала ногу. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
ЧП произошло на губернаторском приеме, когда артистка подошла слишком близко к краю сцены. В какой-то момент девушка не удержала равновесие и рухнула в оркестровую яму.
Пролетев несколько метров и получив перелом стопы, артистка поднялась и допела песню, передает "360".
После выступления артистку госпитализировали, в настоящее время она ожидает операции.
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Ранее стало известно, что американская певица и актриса Леди Гага упала со сцены во время концерта в Лас-Вегасе, когда танцевала откровенный танец с поклонником.
Несмотря на инцидент, Гага вернулась на сцену и завершила шоу. Она также попыталась успокоить поклонника и заверить, что не пострадала.
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КультураРоссияYouTubeКрасноярск
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