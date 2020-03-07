У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
"Grand Princess, которая у берегов Калифорнии с ночи среды: тесты на коронавирус были проведены, и мы получили результаты….", - сказал Пенс, уточнив, что всего тесты были сделаны 46 находящимся на борту.
По данным компании-оператора, на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа из 54 стран, в том числе четверо россиян.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По данным ВОЗ, общее количество заболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек.
Число зараженных в Китае — более 80,5 тысячи, в Южной Корее — 6,2 тысячи, в Иране — 3,5 тысячи, в Германии и Франции более 400 случаев заболевания в каждой стране.
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