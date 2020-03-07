Дерматолог рассказал, какой цвет выбрать для татуировки

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наиболее безопасные татуировки – черного и синего цвета. Чем опасны цветные татуировки, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматокосметолог Алексей Едемский.
Для нанесения татуировок, особенно цветных, используется огромное количество веществ. Чтобы добиться того или иного цвета, необходимо использовать различные красители, которые могут быть токсичны. Заранее предсказать, как конкретный организм отреагирует на тот или иной пигмент, невозможно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматокосметолог Алексей Едемский.
"Это может быть банальная аллергия, а может – токсико-аллергическая реакция, когда краситель начинает "выбаливать" из кожи, мокнуть, на коже образуется эрозия, процесс длится годами, пока краска полностью не выйдет из кожи. Эта ситуация касается не только классических татуировок, но даже перманентного макияжа: девушка ходит в течение года, двух лет с постоянно мокнущими бровями или губами – это индивидуальная реакция иммунитета на краситель", – рассказал Алексей Едемский.
С целью удешевления красители могут приобретаться, в том числе, нелегально. В таких случаях увеличиваются риски токсических реакций и различных заболеваний, объяснил врач-дерматокосметолог.
"Наиболее безопасные татуировки – синего и черного цвета, более яркие цвета всегда более агрессивные. Если человек когда-то захочет избавиться от татуировки, чем больше цветов, тем сложнее это сделать. А если татуировка с эффектом блеска, то есть добавлены светоотражающие частицы, удаление будет сопровождаться грубым рубцеванием. Черные и сине-темные татуировки наиболее эффективно удаляются на лазерах, их легче перекрыть и исправить", – сказал Алексей Едемский.