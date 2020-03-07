Дерматолог рассказал, какой цвет выбрать для татуировки

"Это может быть банальная аллергия, а может – токсико-аллергическая реакция, когда краситель начинает "выбаливать" из кожи, мокнуть, на коже образуется эрозия, процесс длится годами, пока краска полностью не выйдет из кожи. Эта ситуация касается не только классических татуировок, но даже перманентного макияжа: девушка ходит в течение года, двух лет с постоянно мокнущими бровями или губами – это индивидуальная реакция иммунитета на краситель", – рассказал Алексей Едемский.