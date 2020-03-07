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Космонавты проходят подготовку на случай нехватки американцев на МКС
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РИА Новости

Космонавты проходят подготовку на случай нехватки американцев на МКС

01:58 07.03.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. НАСА взаимодействует с Роскосмосом для подготовки российских космонавтов на случай ограниченного присутствия американских астронавтов на Международной космической станции (МКС), сообщил на брифинге в пятницу заместитель руководителя программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.
"Мы предприняли ряд шагов. В частности, мы работали с нашими коллегами в Роскосмосе, чтобы обеспечить подготовку космонавтов на случай, если потребуется провести экстренный выход в открытый космос... чтобы российские члены экипажа могли нам помочь", - сказал представитель американского космического ведомства.
Он сообщил, что также НАСА анализирует отправляемые на МКС грузы с тем, чтобы пока отложить отправку материалов и техники, требующей работы расширенного экипажа.
"Что касается обеспечения работы станции, это возможно с тем, какой будет экипаж", - отметил Монталбано.
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В декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
После испытательных беспилотного и пилотируемого полетов корабли Crew Dragon и Starliner будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС. Это даст возможность осуществлять по бартерному принципу полеты российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
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