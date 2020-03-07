СМИ: в США считают, что "Талибан" не намерен выполнять соглашение

"У них (талибана - ред.) нет ни единого намерения соблюдать соглашение", - заявил один из собеседника телеканала со ссылкой на разведданные.
По его данным, донесения разведки совпадают с высказываниями источников "Талибана" в Пакистане относительно того, что группа рассматривает мирный процесс как возможность обеспечить вывод американских "захватчиков". После этого талибы якобы намерены нанести удар по "поддерживаемому США афганскому правительству".
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео выразил уверенность в том, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.