Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T02:34+0300
https://ria.ru/20200307/1568276020.html
СМИ: в США считают, что "Талибан" не намерен выполнять соглашение
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793699_0:0:2872:1616_1036x0_80_0_0_4954e6de75f27305f6cc42acc6d90ee9.jpg
РИА Новости

СМИ: в США считают, что "Талибан" не намерен выполнять соглашение

01:48 07.03.2020 (обновлено: 02:34 07.03.2020)
7786
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. США получили "убедительные разведданные", свидетельствующие о том, что афганская группировка "Талибан" не собирается выполнять сделку с Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"У них (талибана - ред.) нет ни единого намерения соблюдать соглашение", - заявил один из собеседника телеканала со ссылкой на разведданные.
По его данным, донесения разведки совпадают с высказываниями источников "Талибана" в Пакистане относительно того, что группа рассматривает мирный процесс как возможность обеспечить вывод американских "захватчиков". После этого талибы якобы намерены нанести удар по "поддерживаемому США афганскому правительству".
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео выразил уверенность в том, что руководство "Талибана" делает все для выполнения сделки.
Мюнхенская конференция по безопасности
5 марта, 17:58
"Талибан" делает все для выполнения мирных соглашений, считает Помпео
171174226
Обсудить 12
Майк ПомпеоТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Место взрыва у посольства США в Тунисе. 6 марта 2020
Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
Турция обвинила ЕС в лицемерии на фоне миграционного кризиса
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+
Павильон Роскосмоса
Поставщика топлива для "Роскосмоса" признали банкротом
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
США осудили атаку ИГ* в Кабуле
Логотип автомобиля Lada
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Боррель: в ЕС уверены в независимости процесса по делу MH17
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
"Талибан" опроверг сообщения об отказе выполнять соглашение с США
Логотип ОАО Лукойл
В "Лукойле" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Россия получает недра Средиземного моря
Полиция в Саудовской Аравии
WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Боливия
Парламент отправил в отставку министра обороны Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с Международным женским днем
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния