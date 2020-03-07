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2020-03-07T06:50+0300
https://ria.ru/20200307/1568275885.html
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
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РИА Новости

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

01:40 07.03.2020 (обновлено: 06:50 07.03.2020)
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© Christophe Petit Tesson/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
© Christophe Petit Tesson/Pool
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские парламентарии, в том числе сенатор Владимир Джабаров, прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности отказа от переговоров с Россией по Донбассу. Ранее украинский лидер пригрозил, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае, если обстановка в зоне конфликта не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года.
В Совфеде полагают, что в случае остановки переговорного процесса ситуация на востоке Украины станет непредсказуемой. В Госдуме, в свою очередь, напомнили, что Киев не выполняет решения, принятые в рамках переговоров. Подробнее — в материале РИА Новости.
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"Ситуация станет непредсказуемой"

Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. "В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально", — отметил он.
По словам сенатора, "не очень ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках нормандского формата". "Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя", — подчеркнул Джабаров.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии RT выразил мнение, что выйти из нормандского формата Зеленскому не позволят его кураторы из Франции и Германии.
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"Ни в одном из предложений украинского президента не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР. Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса", — указал парламентарий.
Водолацкий подчеркнул, что украинский президент "пытается внести неприемлемые для жителей Донбасса корректировки, не выполняя решений, принятых в рамках нормандского формата".
"На сегодняшний момент можно говорить, что прежние широко разрекламированные договоренности сворачиваются, войска ВСУ возвращаются на исходные позиции. Так что все предложения и решения Киева похожи на качели. Ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится", — подчеркнул депутат.
Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов, комментируя заявление Зеленского, написал в своем Facebook, что в момент, когда Киев выйдет из "нормандского формата", Донбасс навсегда выйдет из Украины.
"Впрочем, может этого Зеленский и добивается", - предположил парламентарий.
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Урегулирование кризиса на Украине

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
Также проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). Лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи в Париже, прошедшей 9 декабря 2019 года, условились, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", и договорились о разведении сил к концу марта этого года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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3702068917
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РоссияЛНРДНРДонбассВладимир ДжабаровВладимир ЗеленскийВячеслав НиконовУкраинаВиктор ВодолацкийВ мире
Популярные комментарии
Наркоман так и не понял, что Крым с Донбасом ушли навсегда.
7 марта, 03:31
Новороссия — регион России
16231012
Чем скорее Зеля это сделает, тем быстрее почит в бозе его state404. Аминь, Украине!
7 марта, 01:49
beta-k
13381012
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