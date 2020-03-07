Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце

© Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские парламентарии , в том числе сенатор Владимир Джабаров, прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности отказа от переговоров с Россией по Донбассу . Ранее украинский лидер пригрозил, что Киев откажется от переговоров с Москвой в случае, если обстановка в зоне конфликта не изменится, а соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто в течение года.

В Совфеде полагают, что в случае остановки переговорного процесса ситуация на востоке Украины станет непредсказуемой. В Госдуме, в свою очередь, напомнили, что Киев не выполняет решения, принятые в рамках переговоров. Подробнее — в материале РИА Новости.

"Ситуация станет непредсказуемой"

Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров . "В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально", — отметил он.

По словам сенатора, "не очень ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках нормандского формата". "Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя", — подчеркнул Джабаров.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии RT выразил мнение, что выйти из нормандского формата Зеленскому не позволят его кураторы из Франции и Германии.

"Ни в одном из предложений украинского президента не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР. Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса", — указал парламентарий.

Водолацкий подчеркнул, что украинский президент "пытается внести неприемлемые для жителей Донбасса корректировки, не выполняя решений, принятых в рамках нормандского формата".

"На сегодняшний момент можно говорить, что прежние широко разрекламированные договоренности сворачиваются, войска ВСУ возвращаются на исходные позиции. Так что все предложения и решения Киева похожи на качели. Ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится", — подчеркнул депутат.

Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов , комментируя заявление Зеленского, написал в своем Facebook , что в момент, когда Киев выйдет из "нормандского формата", Донбасс навсегда выйдет из Украины.

"Впрочем, может этого Зеленский и добивается", - предположил парламентарий.

Урегулирование кризиса на Украине

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.