WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

По словам собеседников издания, монарших особ задержали утром в пятницу. Охрана королевского двора в масках пришла к двум подозреваемым и взяла их под стражу, после чего в их домах прошли обыски.

Как отметили источники WSJ, теперь бен Наифу и принцу Ахмеду может грозить пожизненное заключение или казнь. Дополнительная информация об их предполагаемом преступлении не сообщается.

Эти задержания еще больше укрепили власть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, а также избавили его от некогда серьезных конкурентов, заявили источники.