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WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене
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РИА Новости

WSJ: двух членов саудовской королевской семьи подозревают в госизмене

01:37 07.03.2020 (обновлено: 03:56 07.03.2020)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПолиция в Саудовской Аравии
Полиция в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Полиция в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии задержали предыдущего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа и брата короля принца Ахмеда по подозрению в госизмене, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, монарших особ задержали утром в пятницу. Охрана королевского двора в масках пришла к двум подозреваемым и взяла их под стражу, после чего в их домах прошли обыски.
Как отметили источники WSJ, теперь бен Наифу и принцу Ахмеду может грозить пожизненное заключение или казнь. Дополнительная информация об их предполагаемом преступлении не сообщается.
Эти задержания еще больше укрепили власть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, а также избавили его от некогда серьезных конкурентов, заявили источники.
В июне 2017 года саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца страны. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им стал сын короля Мухаммед бен Сальман, который в 2015 году после прихода к власти короля Салмана был назначен министром обороны, а затем - заместителем наследного принца.
Антонина Зимина
21 февраля, 16:00
Обвиняемую в госизмене Зимину продолжают считать склонной к побегу
3060161214
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Мухаммед бен НаифСаудовская АравияВ мире
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