В Британии второй человек умер от коронавируса

ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Второй человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скончался в Британии, сообщает Минздрав.
Пожилой человек, имевший помимо COVID19, другие заболевания, проходил лечение в одной из больниц Англии.
"С сожалением сообщаю, что второй пациент в Англии, у которого был обнаружен COVID-19, скончался", - сообщила в пятницу вечером главный санитарный врач Англии Крис Уитти.
Состояние пожилого пациента было неудовлетворительным. Медики в настоящее время выявляют круг контактов скончавшегося, отметил Уитти.
В четверг в Великобритании скончалась женщина старше 70 лет, у которой также был обнаружен коронавирус. Состояние здоровья скончавшейся также было неудовлетворительным, пожилая женщина несколько раз лежала в больнице с другими заболеваниями.
Ранее в пятницу Минздрав Британии сообщил, что количество заболевших коронавирусом в стране за день выросло на 47 до 163.
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