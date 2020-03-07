В Британии второй человек умер от коронавируса

ЛОНДОН, 7 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Второй человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скончался в Второй человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скончался в Британии , сообщает Минздрав.

Пожилой человек, имевший помимо COVID19, другие заболевания, проходил лечение в одной из больниц Англии

"С сожалением сообщаю, что второй пациент в Англии, у которого был обнаружен COVID-19, скончался", - сообщила в пятницу вечером главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

Состояние пожилого пациента было неудовлетворительным. Медики в настоящее время выявляют круг контактов скончавшегося, отметил Уитти.

В четверг в Великобритании скончалась женщина старше 70 лет, у которой также был обнаружен коронавирус. Состояние здоровья скончавшейся также было неудовлетворительным, пожилая женщина несколько раз лежала в больнице с другими заболеваниями.