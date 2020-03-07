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2020-03-07T01:17+0300
https://ria.ru/20200307/1568275585.html
В НАСА рассказали о покупке дополнительных мест на российском "Союзе"
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РИА Новости

В НАСА рассказали о покупке дополнительных мест на российском "Союзе"

01:17 07.03.2020
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Окончательное решение о покупке дополнительных мест на российском корабле "Союз" для доставки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) еще не принято, сообщил РИА Новости в пятницу представитель НАСА Дэниел Хуотт.
Ранее заместитель руководителя НАСА Дуглас Ловерро заявил на брифинге, что НАСА рассчитывает на покупку одного места на "Союзе", но подчеркнул, что переговоры с российской стороной еще продолжаются.
"Таким образом, окончательное решение в настоящий момент не принято", - прокомментировал РИА Новости слова Ловерро представитель ведомства.
В декабре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о решении предоставить НАСА по одному месту на кораблях "Союз МС-17" со стартом в октябре 2020 года и "Союз МС-18" со стартом в апреле 2021 года. Это позволит агентству обеспечить пребывание на МКС как минимум одного американского астронавта до октября 2021 года на случай задержек стартов новых американских пилотируемых кораблей.
В феврале 2020 года Рогозин заявил, что контракт с НАСА на покупку мест в кораблях "Союз" может быть подписан в апреле.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзНАСАСША
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