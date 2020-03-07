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Сегодня у меня в гостях побывал юный житель Брянска Давид Лощаков. В канун Нового года он оставил открытку на Кремлёвской ёлке, в которой написал, что хочет встретиться со мной. Она досталась дорогому БРАТУ, Руководителю фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергею Неверову @sergey.neverov. Давид приехал по моему приглашению вместе с мамой Галиной и руководителем фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой. Специально к его приезду была составлена красочная развлекательная программа, организована экскурсия по Грозному. Ну и как же без подарков! Наших дорогих гостей ждали и в Доме моды «Firdaws» @firdaws_officiel, в котором по поручению его руководителя Айшат Кадыровой специально для Давида будет сшита коллекция одежды. Без всякого сомнения, Давид мужественный и сильный мальчик. Он отважно борется с серьёзным недугом, и не может не вызывать восхищения его стойкость духа. Мы верим, что он выдержит и выздоровеет. Давид очень талантливый и разносторонний мальчик. Мы с ним сделали несколько памятных фотографий, поговорили о жизни. Он прочитал свои стихи, вручил мне несколько подарков собственного изготовления. Давид с большим интересом рассуждал о породах лошадей, рассказал, что является большим поклонником конного спорта. Учитывая любовь мальчика к скакунам, я поручил организовать ему поездку в лучшую конюшню Чеченской Республики. Самое важное для меня, что Давид, несмотря на утомительный для него день, остался доволен визитом в Грозный, получил массу ярких эмоций и уезжает домой в прекрасном настроении. Это действительно самый главный результат! Я от всей души желаю Давиду выздоровления, благополучия и успехов в жизни! Счастья тебе, Давид! #Кадыров #Россия #ЧР #Брянск #Давид
Кадыров исполнил новогоднюю мечту мальчика из Брянска
00:57 07.03.2020 (обновлено: 01:50 07.03.2020)
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с восьмилетним мальчиком из Брянска Давидом Лощаковым, который оставил на Кремлевской елке открытку с желанием пообщаться с ним, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
В прошлом году письмо Давида, адресованное Кадырову, оказалось на Кремлевской елке. Его снял руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, который и передал его главе Чечни, сообщила пресс-служба.
Мальчик рассказал в письме, что увидел Кадырова в фильме, болевшему с трех лет онкологией ребенку запали в душу сказанные им слова "какие бы удары ни наносила судьба человеку, он должен встать и продолжить борьбу".
Кадыров пригласил Давида в гости, в пятницу мальчик прилетел в Грозный с мамой и директором Фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Ванечка" города Брянска Ириной Цыганковой.
"Для мальчика было организована развлекательная программа и экскурсия по Грозному", - сообщила пресс-служба. Давид подарил Кадырову на память игрушку, которую сделал сам.
Глава Чечни также рассказал о встрече с мальчиком в социальной сети "ВКонтакте".
"Мы сделали несколько памятных фотографий, поговорили о жизни. Он прочитал свои стихи, вручил мне несколько подарков собственного изготовления", - написал Кадыров. Узнав, что мальчик любит лошадей, глава Чечни организовал ему поездку в конюшню.
"Давид - мужественный и сильный мальчик, отважно борется с серьёзным недугом, и не может не вызывать восхищение его стойкость духа. Мы верим, что он выздоровеет", - подчеркнул Кадыров.
Дом моды Firdaws, принадлежащий дочери Кадырова Айшат, изготовит Давиду в подарок коллекцию одежды бренда.