Кадыров исполнил новогоднюю мечту мальчика из Брянска

ГРОЗНЫЙ, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с восьмилетним мальчиком из Брянска Давидом Лощаковым, который оставил на Кремлевской елке открытку с желанием пообщаться с ним, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Мальчик рассказал в письме, что увидел Кадырова в фильме, болевшему с трех лет онкологией ребенку запали в душу сказанные им слова "какие бы удары ни наносила судьба человеку, он должен встать и продолжить борьбу".

Кадыров пригласил Давида в гости, в пятницу мальчик прилетел в Грозный с мамой и директором Фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Ванечка" города Брянска Ириной Цыганковой.

"Для мальчика было организована развлекательная программа и экскурсия по Грозному", - сообщила пресс-служба. Давид подарил Кадырову на память игрушку, которую сделал сам.

Глава Чечни также рассказал о встрече с мальчиком в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы сделали несколько памятных фотографий, поговорили о жизни. Он прочитал свои стихи, вручил мне несколько подарков собственного изготовления", - написал Кадыров. Узнав, что мальчик любит лошадей, глава Чечни организовал ему поездку в конюшню.

"Давид - мужественный и сильный мальчик, отважно борется с серьёзным недугом, и не может не вызывать восхищение его стойкость духа. Мы верим, что он выздоровеет", - подчеркнул Кадыров.