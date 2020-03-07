Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-07T00:55+0300
https://ria.ru/20200307/1568275427.html
Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_0:0:489:275_1036x0_80_0_0_ec93d1cd4a3fce57331cbc10a752ab6a.jpg
РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми человек

00:55 07.03.2020
315
© Flickr / lrargerichАргентина
Аргентина
© Flickr / lrargerich
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми, все пассажиры прибыли из Европы, сообщил минздрав страны.
"Министерство здравоохранения подтвердило сегодня шесть новых случаев заражения коронавирусом, все они импортированы", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о двух заболевших.
Речь идет о гражданах, побывавших в Европе. Четверо из них (трое мужчин 44, 46 и 67 лет и одна женщина 72 лет) проживают в столице, женщина 63 лет живет в провинции Буэнос-Айрес и еще один заболевший 57 лет - в Кордове.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
301000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАргентинаВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь Британии
В Британии второй человек умер от коронавируса
Тест на выявление коронавируса
Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
Тест на выявление коронавируса
Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
Медицинский работник в защитном костюме в машине скорой помощи возле территории больничного комплекса в Коммунарке
Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
Майк Помпео
Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Исландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Машина скорой помощи, Италия
Охранник бывшего вице-премьера Италии заразился коронавирусом
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия ограничила въезд в страну из-за вспышки коронавируса
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции резко выросло число заболевших коронавирусом
Круизное судно Grand Princess у побережья Калифорнии
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
В Италии жертвами коронавируса стали 233 человека
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
В Румынии подтвердили девятый случай заражения коронавирусом
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
В США число подтвержденных и возможных случаев COVID-19 выросло на сто
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18СМИ: экс-премьер Украины Гончарук улетел на отдых в Португалию
00:09Путин поздравил женщин с Международным женским днем
23:50Глава Ставрополья опроверг слухи о заболевших коронавирусом в регионе
23:44С борта зараженного COVID-19 Grand Princess эвакуировали двух человек
23:42В Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек
23:42В Пятигорске назвали финалистов конкурса "Мастера гостеприимства"
23:40Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
23:23Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии
23:05В ДНР назвали провокацией возвращение силовиков на участок отвода сил
23:02В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
23:00Два Ту-142 совершили полет над Норвежским морем накануне учений НАТО
22:50Число выявленных случаев коронавируса на Мальте достигло трех
22:47Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
22:43Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
22:34В Греции подтвердили еще 21 случай заболевания новым коронавирусом
22:08В ДТП на Ставрополье два человека погибли и три пострадали
22:05"Аэрофлот" сократит число рейсов Москва — Тегеран до одного в неделю
22:04Россия модернизирует систему контроля космического пространства
22:02Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
21:54В Москве не выявили новых случаев заболевания короновирусом
Лента новостейМолния