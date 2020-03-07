Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми, все пассажиры прибыли из Европы, сообщил минздрав страны.
"Министерство здравоохранения подтвердило сегодня шесть новых случаев заражения коронавирусом, все они импортированы", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о двух заболевших.
Речь идет о гражданах, побывавших в Европе. Четверо из них (трое мужчин 44, 46 и 67 лет и одна женщина 72 лет) проживают в столице, женщина 63 лет живет в провинции Буэнос-Айрес и еще один заболевший 57 лет - в Кордове.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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