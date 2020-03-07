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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-07T00:36+0300
https://ria.ru/20200307/1568275159.html
Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_0:193:2513:1606_1036x0_80_0_0_8dd1985d22e21d09f6e59ca05962eef9.jpg
РИА Новости

Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии

00:36 07.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМайк Помпео
Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем важность установления режима перемирия в Сирии, а также политическое урегулирование в Афганистане, сообщили в госдепе.
Встреча прошла в пятницу в Нью-Йорке.
"Госсекретарь Помпео и генеральный секретарь Гетерреш обсудили прогресс в направлении политического урегулирования в Афганистане, а также развитие ситуации в Йемене, Ливии и Сирии. По Сирии они обсудили важность установления продолжительного режима перемирия, а также продолжение доставки одобренной ООН помощи", - следует из распространенного комментария.
В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеМайк ПомпеоАнтониу ГутеррешСирияООНСШАВ мире
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