Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса

ГАЗА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил в пятницу вечером о новом пакете мер, которые палестинские власти приняли против распространения коронавируса , включающий прекращение транспортного сообщения с Вифлеемом , сообщило агентство ВАФА

Ранее министерство здравоохранения Палестины объявило, что число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в одном из отелей района Бейт-Джала под Вифлеемом, достигло шестнадцати человек.

"Правительство приняло решение и закрытии въезда и выезда из Вифлеема и прекращении транспортного сообщения, за исключением экстренных случаев", - цитирует агентство заявление Штайе.

"Решение о чрезвычайном положении было своевременным, и его приветствовали на международном уровне, и жители восприняли его позитивно", - отметил премьер-министр.

Гостиница, в которой были зафиксированы случаи заражения, решено превратить в карантинную зону для пострадавших.