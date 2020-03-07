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Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
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РИА Новости

Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса

00:31 07.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на выявление коронавируса
ГАЗА, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе объявил в пятницу вечером о новом пакете мер, которые палестинские власти приняли против распространения коронавируса, включающий прекращение транспортного сообщения с Вифлеемом, сообщило агентство ВАФА.
Ранее министерство здравоохранения Палестины объявило, что число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в одном из отелей района Бейт-Джала под Вифлеемом, достигло шестнадцати человек.
"Правительство приняло решение и закрытии въезда и выезда из Вифлеема и прекращении транспортного сообщения, за исключением экстренных случаев", - цитирует агентство заявление Штайе.
"Решение о чрезвычайном положении было своевременным, и его приветствовали на международном уровне, и жители восприняли его позитивно", - отметил премьер-министр.
Гостиница, в которой были зафиксированы случаи заражения, решено превратить в карантинную зону для пострадавших.
В четверг въезд и выезд из палестинского Вифлеема в связи с угрозой распространения коронавируса запретил министр обороны Израиля Нафтали Беннет.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВифлеемПалестинаВ мире
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