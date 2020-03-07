Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Специалисты выявили более 60 требующих решения проблем с новейшим кораблем Специалисты выявили более 60 требующих решения проблем с новейшим кораблем Starliner по итогам прошедшего в декабре его первого тестового полета, сроки будущих испытаний создаваемого компанией Boeing аппарата пока не определены, сообщил в пятницу на брифинге заместитель главы НАСА , отвечающий за пилотируемую программу ведомства, Дуглас Ловерро.

Как сообщил в ходе брифинга представитель ведомства, проведенный анализ показал необходимость проведения "60 коррекционных действий".

"В ходе этой миссии мы могли дважды потерять корабль", - сказал Ловерро. Он напомнил, что проблемой, которая не позволила новому кораблю прибыть на МКС, стал сбой таймера в работе миссии. Между тем, по его словам, незадолго до возвращения на Землю в программном обеспечении корабля был зафиксирован второй сбой, который мог привести к неверному включению двигателей капсулы корабля и привести к катастрофе. В связи с этим он сообщил, что решением НАСА прошедший тест считается "потенциально опасным", что не многим лучше полной потери миссии.

НАСА и Boeing пока не сообщают, какие именно действия будут предприняты для коррекции работы корабля, но отмечают, что они будут как "организационные, так и технические". По словам представителя НАСА, решение о сроках будущих испытаний, как и о том, будет ли компания проводить второй испытательный полет в беспилотном режиме, пока не принято.

"Потребуем ли мы еще одного тестового орбитального полета? Честно говоря, сейчас я не знаю... Выявленные проблемы и предложенные Boeing необходимые для их исправления действия будут представлены НАСА в качестве плана, после чего будет принято решение о дальнейших шагах", - сказал он. НАСА рассчитывает, что план будет представлен агентству до конца месяца, а решение выявленных проблем может занять еще несколько месяцев.