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РИА Наука
2020-03-07T00:24+0300
https://ria.ru/20200307/1568274991.html
Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
https://cdn25.img.ria.ru/images/147382/29/1473822974_0:47:2048:1199_1036x0_80_0_0_3f4b0edc1c79c6b7e094439901fa3120.jpg
РИА Новости

Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner

00:24 07.03.2020
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© Flickr / NASA HQ PHOTOПилотируемый транспортный космический корабль Starliner
Пилотируемый транспортный космический корабль Starliner
© Flickr / NASA HQ PHOTO
Пилотируемый транспортный космический корабль Starliner. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Специалисты выявили более 60 требующих решения проблем с новейшим кораблем Starliner по итогам прошедшего в декабре его первого тестового полета, сроки будущих испытаний создаваемого компанией Boeing аппарата пока не определены, сообщил в пятницу на брифинге заместитель главы НАСА, отвечающий за пилотируемую программу ведомства, Дуглас Ловерро.
Как сообщил в ходе брифинга представитель ведомства, проведенный анализ показал необходимость проведения "60 коррекционных действий".
"В ходе этой миссии мы могли дважды потерять корабль", - сказал Ловерро. Он напомнил, что проблемой, которая не позволила новому кораблю прибыть на МКС, стал сбой таймера в работе миссии. Между тем, по его словам, незадолго до возвращения на Землю в программном обеспечении корабля был зафиксирован второй сбой, который мог привести к неверному включению двигателей капсулы корабля и привести к катастрофе. В связи с этим он сообщил, что решением НАСА прошедший тест считается "потенциально опасным", что не многим лучше полной потери миссии.
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НАСА и Boeing пока не сообщают, какие именно действия будут предприняты для коррекции работы корабля, но отмечают, что они будут как "организационные, так и технические". По словам представителя НАСА, решение о сроках будущих испытаний, как и о том, будет ли компания проводить второй испытательный полет в беспилотном режиме, пока не принято.
"Потребуем ли мы еще одного тестового орбитального полета? Честно говоря, сейчас я не знаю... Выявленные проблемы и предложенные Boeing необходимые для их исправления действия будут представлены НАСА в качестве плана, после чего будет принято решение о дальнейших шагах", - сказал он. НАСА рассчитывает, что план будет представлен агентству до конца месяца, а решение выявленных проблем может занять еще несколько месяцев.
Первое летное испытание новейшего космического корабля компании Boeing CST-100 Starliner прошло в декабре. По плану корабль должен был отправиться на Международную космическую станцию (МКС), однако не достиг цели и не смог выйти на необходимую орбиту. Аппарат был выведен на стабильную орбиту и успешно вернулся на Землю.
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