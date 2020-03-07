Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом

МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас сообщил о положительных анализах на коронавирус у американки, которая прилетела в страну с мужем 1 марта из Нью-Йорка , где имела контакт с носителем вируса.

"Первый случай коронавируса в Коста-Рике - завезённый. Речь о женщине 49 лет из США", - сообщил Салас в ходе пресс-конференции, запись опубликована в Youtube-канале Noticias Repretel

Семейная пара прилетела в провинцию Пунтаренас до появления симптомов и информации о заражении людей из их нью-йоркского окружения, сейчас они находятся в отеле в Сан-Хосе в условиях изоляции.

По словам министра, власти уже определили пять человек, с которыми семейная пара плотно общалась в Коста-Рике, и анализируют эти случаи.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.