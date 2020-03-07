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Туризм
2020-03-07T00:37+0300
https://ria.ru/20200307/1568274906.html
Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
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РИА Новости

Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом

00:22 07.03.2020 (обновлено: 00:37 07.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на выявление коронавируса
МЕХИКО, 7 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас сообщил о положительных анализах на коронавирус у американки, которая прилетела в страну с мужем 1 марта из Нью-Йорка, где имела контакт с носителем вируса.
"Первый случай коронавируса в Коста-Рике - завезённый. Речь о женщине 49 лет из США", - сообщил Салас в ходе пресс-конференции, запись опубликована в Youtube-канале Noticias Repretel.
Семейная пара прилетела в провинцию Пунтаренас до появления симптомов и информации о заражении людей из их нью-йоркского окружения, сейчас они находятся в отеле в Сан-Хосе в условиях изоляции.
По словам министра, власти уже определили пять человек, с которыми семейная пара плотно общалась в Коста-Рике, и анализируют эти случаи.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоста-РикаВ мире
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