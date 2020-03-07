Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ

Ранее китайское издание South China Morning Post сообщало, что количество случаев заражения коронавирусом в пятницу уже превысило 100 тысяч человек.

Как следует из коммюнике ВОЗ, общее число летальных случаев в Китае достигло 3045, из них 30 за последние сутки. За его пределами Китая всего скончались 335, из них 69 новых случаев.