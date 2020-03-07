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РИА Наука
2020-03-07T08:00+0300
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Килограмм за год. Как лишний вес ускоряет старение организма
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РИА Новости

Килограмм за год. Как лишний вес ускоряет старение организма

08:00 07.03.2020
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© AP Photo / Mark LennihaДве женщины за разговором
Две женщины за разговором
© AP Photo / Mark Lenniha
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным ВОЗ, в мире почти у двух миллиардов человек старше 18 лет избыточный вес. Больше 650 миллионов страдают ожирением. Смертность среди таких людей выше, чем среди очень худых. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что ожирение ускоряет старение.

С жиру стареют

Канадские ученые проанализировали более двухсот исследований о влиянии избыточного веса на организм и выяснили: полные люди в среднем живут на пять-семь лет меньше, чем их "нормальные" ровесники.
Дело в том, что ожирение ускоряет механизмы старения на клеточном уровне. Вызванный этим состоянием апоптоз — программируемая гибель клеток — наблюдается в сердце, печени, почках, сетчатке и даже в нейронах. При этом подавляется аутофагия — процесс, в ходе которого клетки разрушают и перерабатывают поврежденные компоненты. В результате у довольно молодых людей с избыточной массой тела могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, диабет и даже некоторые виды рака.
У полных в среднем на четверть короче теломеры — концевые участки хромосом, величина которых, по некоторым данным, коррелирует с продолжительностью жизни. В норме при каждом делении теломеры уменьшаются, а когда они становятся критически короткими, клетки уже не могут делиться и чинить повреждения в тканях. Так наступает старость. И, судя по материалам канадских исследователей, в организме человека с ожирением это происходит значительно раньше.
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Ученые также выяснили, что у полных людей хуже работает иммунная система, из-за чего они восприимчивее к вирусным и бактериальным инфекциям. А у заболевших гриппом взрослых с лишним весом период заразности для окружающих дольше на полтора дня.
Сокращение же количества потребляемых калорий (даже на 30 процентов), наоборот, предохраняет клетки организма от старения и улучшает работу иммунной системы. По крайней мере, крысы, получавшие урезанный рацион, в преклонном возрасте оказались здоровее, чем их сородичи, питавшиеся нормально. В клетках худых животных было на 57 процентов меньше изменений, связанных с процессами старения.

На десять лет старше

По данным британских и американских исследователей, у полных людей мозг стареет в среднем на десять лет быстрее, чем у их сверстников с нормальной массой тела. К таким выводам ученые пришли, проанализировав общий объем белого вещества, толщину коры и площадь ее поверхности у 527 добровольцев в возрасте от 20 до 87 лет.
© Lisa Ronan et al./Neurobiology of Aging, 2016Сравнение объемов белого и серого вещества у добровольцев. Слева — мозг 56-летнего человека с нормальным весом, справа — мозг 50-летнего с ожирением
Объем белого вещества у людей с ожирением и нормальной массой тела
© Lisa Ronan et al./Neurobiology of Aging, 2016
Сравнение объемов белого и серого вещества у добровольцев. Слева — мозг 56-летнего человека с нормальным весом, справа — мозг 50-летнего с ожирением
Выяснилось, что у испытуемых с избыточной массой тела возрастная атрофия аксонов наступает раньше. Так, объем белого вещества в 445 кубических сантиметров оказался нормой как для 50-летних добровольцев с ожирением, так и для 60-летних участников со стандартной массой тела. При этом существенной разницы в параметрах серого вещества у людей одного возраста не наблюдалось.
К похожим выводам пришли и нейробиологи из Университета Майами и Калифорнийского университета в Дэвисе (США). В 2009 году они сканировали мозг 1289 человек в возрасте 64 лет. Десять лет спустя процедуру повторили, полученные данные сравнили. Оказалось, что чем выше индекс массы тела, тем быстрее сокращается толщина коры головного мозга. А это, в свою очередь, значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера.
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Мозг остается без защиты

Ухудшение когнитивных способностей и памяти наблюдается даже у молодых людей с ожирением и лишним весом. В экспериментах исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) полные добровольцы в возрасте от 18 до 35 лет значительно хуже своих худых сверстников справлялись с заданиями, где надо было найти спрятанные предметы в обстановке со сложной структурой.
Авторы работы считают, что гиппокамп — отдел мозга, отвечающий за переход кратковременной памяти в долгосрочную — очень чувствителен к уровню инсулина в организме. А при ожирении его концентрация в крови, как правило, повышена.
Американские ученые полагают, что снижение когнитивных функций мозга — результат ослабления гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) между ним и кровеносной системой. Это особый набор клеток, которые обволакивают сосуды мозга и отделяют их от другой ткани. Его компоненты пропускают внутрь мозга ограниченный набор молекул. Однако с развитием ожирения ГЭБ дает ход небольшим молекулам жирных кислот и белкового мусора, а с появлением диабета — и частицам покрупнее. Это вызывает воспаление в гиппокампе и снижает уровень его активности.
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