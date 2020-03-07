Россия получает недра Средиземного моря

Напомним: осенью 2017 года консорциум, возглавляемый французским нефтегазовым гигантом Total SA, подал заявку на тендер, который проводило правительство Ливана. Согласно условиям лицензии, Total получил право провести разведочное бурение на морском участке шельфа в пределах т. н. блоков № 4 и № 9. Первый считается перспективным на газ, а второй — на нефть. Прогнозные запасы в границах блоков составляют три триллиона кубометров газа и 850 миллионов баррелей нефти.

А теперь некоторая неожиданность. В консорциум, который получил права на проведение изыскательных работ, помимо французской Total также входит итальянская компания Eni и российский "Новатэк". Первые два участника имеют в проекте доли по 40 процентов, у россиян — двадцать. Как только буровики консорциума, включая российских, выполнят комплекс разведочного бурения (на что у них есть до пяти лет), они представят правительству Ливана план освоения месторождения и практически гарантированно получат лицензию на добычу сроком на 25 лет с возможностью пролонгации. Соответственно, помимо сугубо практического опыта российская компания минимум четверть века будет получать прибыль, будет платить с нее налоги в госбюджет и будет формировать политику региона.