Россия получает недра Средиземного моря

Напомним: осенью 2017 года консорциум, возглавляемый французским нефтегазовым гигантом Total SA, подал заявку на тендер, который проводило правительство Ливана. Согласно условиям лицензии, Total получил право провести разведочное бурение на морском участке шельфа в пределах т. н. блоков № 4 и № 9. Первый считается перспективным на газ, а второй — на нефть. Прогнозные запасы в границах блоков составляют три триллиона кубометров газа и 850 миллионов баррелей нефти.
В Бейруте это понимают не менее четко и все свои надежды возлагают на то, что международная команда подарит ему "живую" нефть и газ. В район шельфа из Египта уже доставлена плавучая вышка Vintage, в ее задачи входит бурение первой скважины на глубине около полутора километров, ожидается, что нефтегазовая линза может залегать еще на два с половиной километра ниже.