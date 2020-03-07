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2020-03-07T12:39+0300
https://ria.ru/20200307/1568259581.html
Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве
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РИА Новости

Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве

08:00 07.03.2020 (обновлено: 12:39 07.03.2020)
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© Фото : Chess newsСтанислав Богданович и Александра Вернигора
Станислав Богданович и Александра Вернигора
© Фото : Chess news
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В квартире на западе Москвы обнаружили тела двух молодых украинских шахматистов. Предварительная причина смерти — отравление "веселящим газом". Это далеко не первый подобный случай. Несмотря ни на что, вещество, которое не просто дает молниеносно опьяняющий эффект, но легко может и убить, пользуется у молодежи большой популярностью. Можно ли запретить опасное увлечение — в материале РИА Новости.

"Дома всегда тишина"

Двадцатишестилетнего Станислава Богдановича и восемнадцатилетнюю Александру Вернигору нашли в квартире дома на Кастанаевской улице. На головах были полиэтиленовые пакеты. А рядом с кроватью стоял баллон с "веселящим газом". Краткое пояснение: это закись азота, стремительно вызывающая опьянение. Используется в медицине в качестве средства анестезии.
Сейчас идет расследование, все обстоятельства случившегося установят позже. Однако предварительная версия: молодые люди погибли, отравившись "веселящим газом".
По информации СМИ, Александра со Станиславом на Кастанаевской прожили всего месяц. Владелец квартиры сообщил, что сдал ее в аренду своему приятелю и его спутнице. Как выяснилось, эта женщина была матерью Александры.
Соседи характеризуют девушку как тихую и спокойную: "На вид приличная, училась в МГУ".

Шахматисты

О погибших известно немного. Оба родом из Одессы, увлекались шахматами.
© Фото : аккаунт Александры Вернигора в facebookАлександра Вернигора
Александра Вернигора
© Фото : аккаунт Александры Вернигора в facebook
Александра Вернигора
Александра Вернигора в прошлом году переехала в Москву и поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. "С успеваемостью проблем у нее не было. Учеба ей нравилась. Не могу сказать, что мы часто общались. Ребята из ее группы отмечали несколько странное поведение. Сама она, как мне казалось, была очень замкнутой", — рассказал РИА Новости однокурсник девушки.
Собеседник, правда, добавил, что о шахматной карьере Александры ничего не слышал. О хобби погибшей, впрочем, не знали и другие знакомые. Все отмечали, что Александра неохотно распространялась о своей жизни.
Так или иначе, но Вернигора занимает 1861-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Девушка выступала за Украину. "Вообще, это любительский уровень. Первый разряд. Например, до кандидата в мастера спорта ей было далеко. У нее была очень слабая позиция", — объяснили агентству в Федерации шахмат России.
Что касается Станислава Богдановича, то он — серебряный призер первенства Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпион Одессы и Украины по быстрым шахматам. Победитель многих международных турниров. В своем кругу Станислав — гроссмейстер.
© YouTube канал телеканала "Репортёр"Станислав Богданович. Стоп-кадр из видео
Станислав Богданович. Стоп-кадр из видео
© YouTube канал телеканала "Репортёр"
Станислав Богданович. Стоп-кадр из видео
В конце февраля Богданович выступал на ежегодном шахматном фестивале в Москве.
Случившееся с ним вызвало шок и недоумение у тех, с кем он ранее делил лидерские места.
"Мы виделись буквально неделю назад. Он играл в турнире "Б", взял первое и третье место. Я был в турнире "А", который считается повыше. Обычно Станислав в нем принимает участие. Он всегда там берет первые места, может, в этом году решил просто "уступить" другим, — рассказывает РИА Новости азербайджанский шахматист, международный гроссмейстер Рауф Мамедов. — Мне вообще сложно поверить в то, что произошло. До сих пор нахожусь в шоковом состоянии. Станислав — очень позитивный и оптимистичный. Сильный шахматист. Жду результатов расследования. Прямо не по себе".

Что делать

"Веселящий газ" давно пользуется популярностью, особенно у посетителей ночных заведений. Так, в прошлом году в Санкт-Петербурге водитель Мурад Касымов сбил на Невском проспекте пятерых пешеходов, два из которых погибли. Он находился под воздействием алкоголя и закиси азота. Вину признал. Не отрицал того, что надышался "шариками". Его осудили, но через полгода выпустили.
Мурад Касымов
27 августа 2019, 08:00
"Легко отделается": лихача, насмерть сбившего двоих, отпустили домой
Проблему с "веселящим газом" пытаются решить на законодательном уровне. Еще в 2018 году зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко внесла на рассмотрение законопроект против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения.
"В правительстве эту инициативу поддержали, но высказали ряд замечаний. Сейчас уже все на стадии согласования, — говорит она. — Полностью закись азота мы, конечно, запретить не сможем, это ударит по многим отраслям промышленности. В законопроекте мы акцентировали внимание на запрет распространения информации об употреблении "веселящего газа" в интернете, а также на его сбыт там". По словам собеседницы, пока в Сети полно объявлений о продаже закиси азота с ложной информацией о ее "благоприятном" эффекте.
Наталья добавляет: к сожалению, статистику пострадавших никто не ведет. "Сейчас ситуация такова: поскольку газ быстро выветривается, расследование не всегда приводит к объективным результатам, — продолжает парламентарий. — Если рядом нет баллончика, доказать, что причина смерти — "веселящий газ", не получится. Вспомним то ДТП в Санкт-Петербурге. Виновник признал, что надышался закисью азота. Но в протоколах это так и не зафиксировали — газ в крови, конечно же, не обнаружили".
Молодой человек вдыхает оксид азота
18 апреля 2018, 08:00
Шарики до коликов. Молодежь подсела на опасный "веселящий газ"
Руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов объяснил, чем опасен "веселящий газ": "Передозировка приводит к остановке дыхательного центра, а затем к прекращению дыхания. Смерть наступает из-за того, что кислород не поступает в организм".
Врач добавляет: только анестезиологам известны безопасные дозы. "Если алгоритм нарушается, возможны самые трагические последствия. Первую помощь следует оказать незамедлительно — от искусственного дыхания до интубации трахеи".
P. S. Вечером 6 марта украинские СМИ сообщили, что, согласно записи на скандально известном сайте "Миротворец", Станислав Богданович якобы был "ликвидирован". В базу "Миротворца" шахматист попал 3 марта как "участник пропагандистских антиукраинских акций России". Дело в том, что за день до этого Богданович играл в интернет-матче по шахматам между двумя странами, причем за российскую команду. Надо сказать, что, по предварительной версии следствия, следов насильственной смерти на телах Станислава и Александры не было. Впрочем, вопросов в этой истории еще очень много.
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скорая помощьСледственный комитет России (СК РФ)ШахматыНаталья КостенкоЗдоровьеМоскваОдессаОбщество
Популярные комментарии
вполне могли и убить, например доведя до суицида, шантажируя жизнью родственников в украине.
7 марта, 08:24
bberia
13034017
А как же уколы? Шприцы не обнаружены, а места уколов выявлены у обоих жертв, согласно более ранней статье.
7 марта, 09:03
Gulya Dean
2514006
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