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Туризм
2020-03-07T16:07+0300
https://ria.ru/20200307/1568254811.html
Выяснилось, куда россияне едут на поездах на 8 марта
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РИА Новости

Выяснилось, куда россияне едут на поездах на 8 марта

16:07 07.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в одном из вагонов обновленного поезда №71/72 "Белогорье"
Пассажиры в одном из вагонов обновленного поезда №71/72 Белогорье
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сервис путешествий изучил, где путешественники встретят 8 Марта, проанализировав все проданные железнодорожные билеты с выездом из российских городов перед праздниками, сообщает Туту.ру.
По России в первую пятерку маршрутов вошли Петербург, Нижний Новгород, Казань, Иваново и Владимир с отправлением из Москвы. Вырос спрос на билеты из столицы в Смоленск и Саратов, благодаря чему эти направления попали в первую десятку рейтинга. Также в нем — поездки в Воронеж, Белгород из Москвы и в Псков – из Петербурга.
Первая тройка зарубежных железнодорожных направлений: "Москва – Минск", "Петербург – Хельсинки" и "Москва – Киев". В рейтинг в этом марте попали также Гродно и Гомель с выездом из Москвы и Рига — из Петербурга.
Средний чек на билеты на поезд вырос на 3,9 процента (рост с 2265 рублей до 2353 рублей за билет в одну сторону). По России проезд подорожал на четыре процента до 2255 рублей, а за границу остался практически на уровне прошлого года (+0,8 процента) — 4210 рублей.
Арт-объект на Казанской набережной в Туле
3 марта, 08:00Туризм
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