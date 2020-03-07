Выяснилось, куда россияне едут на поездах на 8 марта

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Сервис путешествий изучил, где путешественники встретят 8 Марта, проанализировав все проданные железнодорожные билеты с выездом из российских городов перед праздниками, сообщает Туту.ру.

По России в первую пятерку маршрутов вошли Петербург, Нижний Новгород, Казань, Иваново и Владимир с отправлением из Москвы. Вырос спрос на билеты из столицы в Смоленск и Саратов, благодаря чему эти направления попали в первую десятку рейтинга. Также в нем — поездки в Воронеж, Белгород из Москвы и в Псков – из Петербурга.

Первая тройка зарубежных железнодорожных направлений: "Москва – Минск", "Петербург – Хельсинки" и "Москва – Киев". В рейтинг в этом марте попали также Гродно и Гомель с выездом из Москвы и Рига — из Петербурга.